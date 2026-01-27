Martes inestable en Tucumán: entre chaparrones y humedad, la máxima no superará los 29 grados El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada pasada por agua, con una humedad del 96% y visibilidad reducida. Se esperan chaparrones por la mañana y tormentas aisladas hacia la tarde.

Este martes 27 de enero, la ciudad de San Miguel de Tucumán transita una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica y un altísimo porcentaje de humedad. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo se mantendrá cubierto con precipitaciones intermitentes a lo largo del día y la temperatura máxima alcanzará los 29 grados.

La mañana comenzó con chaparrones y un ambiente sofocante debido a una humedad del 96 por ciento. El termómetro marca 23 grados y soplan vientos moderados del sector sur, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. El organismo advirtió que la visibilidad es “regular”, por lo que se recomienda circular con precaución.

Cómo sigue la tarde

Para después del mediodía, el pronóstico indica la continuidad del mal tiempo con el desarrollo de tormentas aisladas. Los vientos rotarán al sector norte disminuyendo su intensidad (7 a 12 km/h). Si bien la máxima será de 29 grados, la sensación térmica podría ser superior debido al vapor en el ambiente.

Hacia la noche, el clima rondará los 24 grados y los vientos llegarán desde el oeste. La probabilidad de lluvias se mantendrá latente, ubicándose entre el 10 y el 40 por ciento para el cierre de la jornada.