Miércoles sin tregua: continúan las tormentas fuertes, la humedad extrema y la mala visibilidad en Tucumán El Servicio Meteorológico Nacional anticipa otro día pasado por agua en la capital provincial. La temperatura se estancará en los 21 grados durante toda la jornada y advierten por bancos de niebla densos que complican el tránsito.

Por Redacción - El Ocho 11/03/2026 · 6:51 Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio