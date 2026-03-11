La racha de mal tiempo parece no tener fin en San Miguel de Tucumán. Para este miércoles 11 de marzo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica la continuidad de las condiciones inestables que vienen golpeando a la ciudad desde hace varios días. El paraguas sigue siendo el accesorio obligatorio para una jornada donde la humedad casi total y las lluvias no darán respiro.
El pronóstico detallado para hoy:
- Mañana de alerta: La jornada comenzó bajo alerta por tormentas fuertes. La temperatura se ubica en los 21 grados, pero el dato crítico para quienes deben salir de sus hogares es la visibilidad muy mala. Esto se debe a la combinación de las precipitaciones con una agobiante humedad del 97 por ciento. Los vientos soplan leves desde el sudeste, a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora, con una probabilidad de lluvia que ronda entre el 40 y el 70 por ciento.
- Tarde gris y húmeda: Pasado el mediodía, la intensidad de las precipitaciones bajará levemente, dándole paso a tormentas aisladas. Lo llamativo de la jornada será la nula amplitud térmica: la máxima pronosticada se mantendrá estancada en los 21 grados. Los vientos continuarán soplando desde el sector sudeste (7 a 12 km/h).
- Noche inestable: Hacia el final del miércoles, el termómetro seguirá inamovible en los 21 grados. El clima inestable se mantendrá firme, con probabilidades de lluvia que volverán a ubicarse en el orden del 40 al 70 por ciento. El único cambio notable será la rotación del viento, que comenzará a soplar desde el oeste (7 a 12 km/h).