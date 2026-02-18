Miércoles sofocante y con alerta: la humedad trepa al 95% y se esperan tormentas para la tarde en Tucumán Miércoles sofocante y con alerta: la humedad trepa al 95% y se esperan tormentas para la tarde en Tucumán

San Miguel de Tucumán atraviesa este miércoles 18 de febrero una jornada marcada por el calor y una humedad extrema. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día comenzó con una sensación térmica elevada debido a que la humedad se ubica en el 95 por ciento, generando un ambiente “pesado” desde temprano.

Durante la mañana, el cielo permanecerá parcialmente nublado y la temperatura rondará los 27 grados. Un factor a tener en cuenta para quienes circulen temprano es el viento: sopla desde el sector noreste con una intensidad considerable, alcanzando velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora. Pese a esto, la visibilidad es buena y no se registran lluvias en el inicio del día.

Cambio de tiempo: llegan las tormentas

El alivio —o quizás mayor incomodidad por el “vapor”— llegará después del mediodía. El pronóstico advierte que el cielo se cubrirá y se desarrollarán tormentas en la capital y alrededores. La temperatura máxima escalará hasta los 31 grados. En esta franja horaria, el viento rotará al sector norte y disminuirá su intensidad (7 a 12 km/h).

Hacia la noche, el ambiente se mantendrá cálido, con el termómetro marcando 29 grados. La inestabilidad persistirá: la probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 40 y el 70 por ciento, acompañada por vientos leves del sector oeste.