Murió Lupi Herrera, prensa del Teatro Mercedes Sosa de Tucumán La licenciada en Comunicación de la UNT falleció este viernes tras una intervención quirúrgica. La comunidad periodística tucumana la despide con profundo dolor.

Lupi Herrera, licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Nacional de Tucumán y encargada de prensa del Teatro Mercedes Sosa, falleció este viernes en Tucumán. Venía atravesando una intervención quirúrgica en el último tiempo, que derivó en este triste y lamentable desenlace.

La noticia conmocionó a la comunidad periodística y cultural de la provincia, que la despide con profundo dolor y la recuerda como una profesional ejemplar. Un puente entre el teatro y los medios

Lupi Herrera fue mucho más que la encargada de prensa del teatro más emblemático de Tucumán. Fue una profesional comprometida que entendía el oficio periodístico desde adentro, facilitando el trabajo de cada medio con generosidad y dedicación constante.

Su tarea fue clave para acercar la cultura y el arte tucumano a la televisión, la radio y los medios digitales. Cada función y cada estreno del Teatro Mercedes Sosa tuvo en ella a su mejor aliada para llegar al público.

Desde El Ocho TV acompañamos a su familia, amigos y compañeros del Teatro Mercedes Sosa en este momento de profundo dolor. Gracias, Lupi, por tu trabajo incansable y por todo lo que dejaste en cada cobertura compartida.