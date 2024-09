Nación aclaró que los cortes de energía programados serán solo para industrias Luego de que el jefe de Gabinete adelantara que habría cortes de electricidad programados durante el verano, el secretario de Energía de la Nación aclaró ayer que "nada de eso va a ocurrir".

El Gobierno Nacional anunció posibles cortes de energía durante el verano, afectando principalmente a las industrias. La preocupación también recae en Tucumán, donde la falta de 100 megavatios retirados por Nación podría generar interrupciones en el servicio eléctrico. Así lo informó el ingeniero Ricardo Ascárate, interventor del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (ERSEPT), quien explicó que el faltante de energía es un problema que podría solucionarse si se restituyen al menos 50 de esos megavatios.

La situación se originó con la decisión de la empresa Central Independencia de retirar dos turbinas generadoras, lo que impacta en la capacidad de abastecimiento eléctrico en Tucumán. “Esto generará complicaciones, ya que las líneas de transporte están en condiciones óptimas, pero la generación es insuficiente”, explicó Ascárate.

El funcionario resaltó que se están finalizando importantes obras, como la repotenciación de la línea Cevil Pozo y la instalación de un nuevo transformador en la estación Sarmiento. Estas mejoras son clave para evitar cortes, siempre y cuando Nación restituya parte de los megavatios retirados.

Sin embargo, el panorama no es alentador si la respuesta de Nación no es favorable. “Si no nos reponen al menos 50 megavatios, dependemos de lo que el Gobierno Nacional decida. Si ordenan cortes en el sistema interconectado, como ocurrió en diciembre pasado, cuando un corte en la línea Córdoba-Recreo dejó sin luz a todo el norte del país por seis horas, podríamos enfrentarnos a un escenario similar”, advirtió.

Además, Ascárate aclaró que, aunque los cortes previos en Tucumán se debieron a fallas en las líneas de alta tensión y en el cableado subterráneo, la situación actual está controlada gracias a las reparaciones realizadas.

Por último, destacó que la provincia ha solicitado formalmente a Nación la restitución de los megavatios faltantes, pero aún no han recibido una respuesta concreta. “Sin esa reposición, podríamos enfrentar un verano complicado en términos de abastecimiento energético”, concluyó.