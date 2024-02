Novedades sobre el caso de la familia de Sergio González El abogado Gustavo Carlino comentó las medidas que se lograron a partir del caso de González, luego de los ataques y amenazas que sufrió su familia.

Hay novedades ejemplificadoras en el caso del periodista tucumano Sergio Gonzales, quien hace un tiempo atraviesa una situación complicada debido a los diversos ataques en la vivienda de sus padres en la zona de Villa Obrera en Tafí Viejo.

Así lo confirmó el abogado Gustavo Carlino en el movil para Vivo Mediodia.“Esto es inédito, porque nunca se dio una cuestión tan específica y puntual de erradicar cinco familias que cometieron actos ilícitos e ilegales. Las cinco familias están siendo erradicadas de Villa Obrera, Santiago al 500, y tienen una condena en suspenso por dos años con medida cautelares de prohibición de acercamiento y perturbación, a través de ellos, de sus familias o de terceros. No pueden publicar en redes, no lo pueden intimidar, no lo pueden llamar por dos años, además de tareas comunitarias por dos años”, explicó el abogado para El Ocho.

Por su parte, el periodista tucumano expresó que “desde el primer momento estas personas estuvieron identificadas con nombres, con seudónimos. Le agradecemos también la confianza del resto de los vecinos que han colaborado anónimamente haciéndonos llegar sus mensajes, porque la gente tiene miedo”. Y remarcó que “ojala que esto sirva para que la gente se anime a denunciar, se anime a hacer las presentaciones y no naturalizan y se animen, obviamente que trae consecuencias y hay que ponerle el pecho a las balas y hay que seguir adelante porque esto produce un desgaste, pero me parece que es el camino correcto”.