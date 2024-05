Osvaldo Jaldo: “A la Argentina no la vamos a sacar adelante durmiendo” El Gobernador cuestionó la ausencia de los trabajadores que adhieren a la medida nacional y anunció que analiza descontar el día.

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, el gobernador, Osvaldo Jaldo, expresó su desacuerdo con el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT).

“El paro de hoy es una medida de fuerza legal y constitucional, pero no la comparto para nada. Hoy el país está en una situación de crisis total, está viviendo problemas económicos y sociales de gran envergadura, y creo que, parando el país, no trabajando, lo único que estamos haciendo es perdiendo. Que alguien me diga qué se gana en el día de hoy”, manifestó.

El gobernador argumentó que, en tiempos de crisis, la Patria se saca adelante con trabajo y esfuerzo, y cuestionó la ausencia de aquellos que adhieren al paro: “Hoy hacen paro para seguir durmiendo, y a la Argentina no la vamos a sacar adelante durmiendo “, sostuvo y destacó el compromiso de su gobierno y de muchos empleados públicos que continúan trabajando en la provincia.

Jaldo también señaló que varias instituciones nacionales y comercios están operando con normalidad y reconoció que “la actividad privada también siente la necesidad de que hoy sus negocios estén abiertos”.

Hoy a la Argentina le hace falta que los argentinos redoblemos los esfuerzos, hagamos el sacrificio para poder sacar a la Argentina y a Tucumán adelante. Que nadie tenga duda que con el paro se pierde, con el paro no se gana”, enfatizó.

En cuanto al sector educativo, el Primer Mandatario aseguró que “en Tucumán no se debe un solo peso”. “A los docentes les pagamos el incentivo docente con plata provincial, también les pagamos la conectividad con recursos provinciales”, afirmó y remarcó: “Hoy los docentes tendrían que estar todos trabajando en la escuela y educando a nuestros hijos”.

En ese sentido, Jaldo anunció que se está considerando descontar el día a quienes no asistieron a trabajar debido al paro, debido al riesgo que representa para las fuentes de empleo. Y, en esa línea, se refirió al transporte público de pasajeros: “Los colectivos en Tucumán funcionan porque la Provincia pone los aportes. Si no las 3.000 familias que pertenecen a la Unión Tranviarios Automotor (UTA), no estarían cobrando los sueldos”

“Hoy lo que se está haciendo es arriesgando las fuentes de trabajo. UTA tiene 3.000 familias que yo les sugiero que cuiden los empleos porque cobran gracias al Gobierno de Tucumán, que no sé hasta cuándo le vamos a poder dar los subsidios para que sigan cobrando. Los docentes exactamente igual. Y también así a muchos sectores de la administración pública”, advirtió y concluyó llamando a la prudencia y al cuidado de los puestos de trabajo en un momento en que la desocupación va en aumento.

