El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se pronunció hoy a favor de la Ley Bases y el paquete fiscal, y les pidió a los senadores Juan Manzur, Sandra Mendoza y Beatriz Ávila que voten a favor: “Soy muy respetuoso, el voto es de ellos, pero les digo que representan a una provincia que se va a ver beneficiada”, indicó.

El conjunto de leyes impulsadas por el Gobierno comenzarán a tratarse esta semana en comisiones del Senado tras la media sanción de Diputados.

“Entiendo que el gobierno nacional necesita de las legislaciones para poder gobernar. Leyes que le tiene que dar el Congreso, de las que se puede o no estar de acuerdo, pero lo que no se puede hacer es no darle las herramientas necesarias para que pueda gobernar en un momento económico y social muy difícil del país”, planteó Jaldo en diálogo con el periodista Eduardo Feinman en Radio Mitre.

Consultado sobre el voto de los senadores que representan a Tucumán, el gobernador señaló que “es una decisión de ellos”, pero les recordó que “no pueden privar a una provincia de recibir ingresos” como la restitución del Impuesto a las Ganancias. “Son para mejorar la salud, la seguridad, la educación y muchas obras públicas que tenemos parada”, sostuvo.

Según Jaldo, Tucumán “perdió dos planillas de sueldo para el 2024, casi 120 mil millones de pesos” cuando el Gobierno impulsó la eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias.

Fuente Infobae