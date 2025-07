Osvaldo Jaldo habló sobre una distribución equitativa de ATN El gobernador habló del inicio de las obras públicas de envergadura para terminar con la falta de agua o los cortes de energía, como la doble terna El Bracho - Villa Quinteros y el acueducto de Vipos. El emprendimiento Procrear. Las peleas del presidente Milei.

El gobernador Osvaldo Jaldo, reiteró durante una entrevista exclusiva con El Matutino, que se transmite por El Ocho, que la puja entre la Nación y las provincias no pasa por “romper el equilibrio fiscal” planteado por el gobierno de Javier Milei pero “si una distribución equitativa de los impuestos a los combustibles y los Aportes del Tesoro Nacional en base al índice de Coparticipación Federal”.

“Está bien que el gobierno nacional arregle la variable macroeconómica y Tucumán lo entendió desde el primer momento y antes de que asuma Milei buscábamos el superávit fiscal para atender paritarias porque no somos meros pagadores de sueldos pero hasta el 6 de cada mes los empleados públicos provinciales, municipales y comunales cobran su sueldo”, aseguró Jaldo y fue más allá: “Además queremos avanzar en la obra pública y alguna son con financiamiento mixto pero la Nación desfinanció la mayoría de las obras para el interior”.

Ejemplificó el proyecto urbanístico de viviendas Procrear. “Es el emprendimiento habitacional más grande de Argentina y está en Tucumán. Era una obra nacional pero de la noche a la mañana el gobierno nacional dijo que no hay más financiamiento e inmediatamente Tucumán pidió la transferencia y estamos analizando el flujo de fondos para retomar las obras de viviendas”, aseguró.

En ese sentido Jaldo también se refirió a la obra de la doble terna El Bracho Villa Quinteros y el acueducto de Vipos. “Es (una red eléctrica) de 57 kilómetros que ya se hizo cargo la provincia con financiamiento mixto y también el acueducto de Vipos, donde ya nos visitaron 11 empresas interesadas en la obra donde el 16 de agosto se realiza la apertura de sobres en el proceso licitatorio. Este acueducto traerá un 300% más de agua para los tucumanos. En definitiva no habrá más cortes y solucionamos el problema de agua potable, esenciales para la vida de la gente”.

Peleado con todos

En cuanto a la pelea entre el presidente Javier Milei y la vicepresidente Victoria Villarroel, dijo: “Si estas peleado con tu vice, con diputados, con el Senado y además dejas que en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) se sienten 24 personas que han sido elegidas por la voluntad popular como los gobernadores e intendentes de grandes provincias, bueno, yo creo que hay que hacer una autocrítica”, expresó el Primer mandatario.

Y ahondó en el tema: “Podés tener diferencia con alguno sector o funcionario pero ante este panorama es una situación compleja. Algunos dicen que es un estilo de gobierno, pero una sola persona no puede gobernador la Argentina en la crisis mundial que tenemos, un mundo globalizado donde estados unidos te mueve las barreras arancelarias según como se levanta ese día”, indicó Jaldo.

Jaldo dejó en claro que “con los gobernadores no estamos peleados, le estamos planteando que nos transfiere los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que hoy nos están dando por goteo, pero le decimos que esa plata que dan la distribuyamos equitativamente de acuerdo al índice de Coparticipación, no le decimos que queremos atentar contra el equilibrio fiscal de la Nación, al contrario, esos recursos que lo reparta equitativamente con la ley de Coparticipación” y aclaró: “Eso no es pelear, es plantear una metodología de recursos provinciales y el impuesto al combustible es un impuesto a las provincias que tiene un destino específico para arreglar las rutas, no son recursos de la nación y no se rompe el equilibrio fiscal”.

“Si (Milei) se enoja por estos planteos genuinos, a una provincia de Tucumán que fue dialoguista, donde tuve cuestionamientos política en mi espacio partidario por darle una mano al Presidente, debe y tiene que reconocer que hay gobernadores que apuestan sin ningún tipo de intereses políticos para sacar al país adelante”. (Osvaldo Jaldo, gobernador)

Reforma Tributaria

Al ser consultado el gobernador por una reforma tributaria fue tajante: “Tenemos que bregar por nuestras económicas regionales. Estamos dispuestos a discutir una reforma tributaria todo lo que quieran pero con que vamos a atender la salud pública, bajemos impuestos per veamos con que atendemos la salud o la educación porque la Nación no pone un peso para salud, educación, desarrollo social y seguridad. Ahora si la Nación nos devuelve la compensación del transporte, la conectividad, el incentivo docente, es otra cuestión pero a las cosas hay que plantearla como son. Yo estoy de acuerdo de autofinanciar las provincias e independizar económicamente, financiera y autárquicamente y en Tucumán lo logramos”, cerró.