Osvaldo Jaldo hizo referencia a la vacuna contra el dengue: “estamos esperando las decisiones de la OMS” El gobernador, Osvaldo Jaldo, señaló que hoy la prioridad es incrementar las labores de fumigación y limpieza de las ciudades y de las casas. Dijo que la Provincia evaluará las recomendaciones de las organizaciones vinculadas a la salud nacional y mundial en torno a la vacunación.

Tras presidir un acto de entrega de equipamiento para luchar contra el mosquito Aedes Aegypti vector del dengue, el gobernador, Osvaldo Jaldo, expresó que la provincia evaluará si es necesaria la aplicación de una vacuna contra la enfermedad tropical según lo que recomienden los organismos nacionales e internacionales vinculados a la salud.

Jaldo dijo: “nosotros estamos esperando qué decisiones irá tomando la Organización Mundial de la Salud y el Gobierno nacional. Si esta vacuna se aplicará en una campaña nacional. Si se la va a incorporar en el calendario. Sabemos que hay algunas provincias que la compraron para zonas muy focalizadas como Pichanal, Orán y Tartagal que por las altas temperaturas la epidemia es muy fuerte. Así pasa también en Misiones. Son provincias subtropicales de mucha temperatura y humedad. Es el clima y ambiente propicio para que el mosquito se pueda desarrollar y contagiar”.

“Nosotros vamos a esperar un poquito para ver cuáles son las decisiones que se van a tomar en conjunto. Vamos a ir midiendo los contagios. Hoy estamos en una meseta que consideramos alta pero estamos estacionados en esos valores con una tendencia a bajar. Tenemos que esperar porque tenemos todavía las secuelas del fin de semana largo. Esta enfermedad surge a partir de los siete días de una picadura. Tuvimos 6 o 7 días de fin de semana largo y hemos tenido un crecimiento de los casos. Esto nos pasó en el Covid también cuando la gente se juntaba porque tenía eventos, feriados o fines de semana largo, el día hábil siguiente los casos incrementaban”, analizó.

Fundamentó además: “Vamos a ir evaluando. Si tenemos que invertir en vacunas lo vamos a hacer y si tenemos que seguir la política (sanitaria) nacional y provincial lo vamos a hacer. Lo vamos evaluado día a día. Cuando el ministro de Salud –Luis Medina Ruiz- nos diga que es necesario que acentuemos la campaña o que recurramos a otros medios como la vacuna, no hay dudas que lo vamos a hacer”.

Al ser consultado por la prensa en torno a los dichos del presidente de la Nación, Javier Milei, que rechazó la aplicación de vacunas, Jaldo sostuvo: “Es una declaración del presidente que hay que tener en cuenta pero hay que ver fundamentalmente qué dicen los organismos que tienen que ver con la salud mundial y no sólo en Argentina. El mosquito está presente en países hermanos. Si la epidemia crece en la región nos indica que tendremos que recurrir a otros medios y el próximo paso es la vacuna. Pero aclarando que la vacuna no tiene efecto inmediato, no te cura ya del dengue. Es para empezar a pensar en la próxima temporada porque hace efecto a los 90 o 120 días. Sí creo que hay que empezar a pensar de inmunizar para el próximo verano. Actualmente hay que profundizar el descacharreo, fumigación y colaboración institucional de todos los municipios y comunas. Que los vecinos nos abran las puertas de sus casas para fumigar y descacharrar”.

Fuente Comunicación Tucumán