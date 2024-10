Osvaldo Jaldo: “No se debe ni se puede cortar ninguna calle en Tucumán” El gobernador, Osvaldo Jaldo, expresó que los estudiantes universitarios tienen derecho a manifestarse pero no se puede afectar el derecho al libre tránsito del resto de los ciudadanos.

Con respecto a la medida adoptada ayer por agentes de la Policía de Tucumán que liberaron la circulación del tránsito en Avenida Benjamín Araoz 800 que se encontraba interrumpido por una protesta por el veto a la Ley de Financiamiento Universitario llevada a cabo por alumnos y docentes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT que habían cortado el flujo vehicular con pupitres del establecimiento educativo, el gobernador, Osvaldo Jaldo, tras ser consultado por la prensa, expresó que el personal de seguridad actuó cumpliendo sus indicaciones que tuvieron el fin de asegurar el libre tránsito en la provincia de Tucumán.

Jaldo explicó: “Los chicos, los jóvenes de las universidades, tienen todo el derecho a protestar y a reclamar. Yo soy uno de los que quieren más presupuesto para las universidades para que les aumenten los sueldos a los profesores, para que mejoren las cuestiones edilicias, para que los chicos tengan los elementos y puedan estudiar en las diferentes facultades. Yo no quiero más presupuesto para que se pierda en el camino y luego lleguen a ser juzgados en la justicia federal. Por eso, no hay que confundirse ni equivocarse. Los chicos pueden tomar la decisión que quieran y reclamar porque creo que están en todo su derecho”.

El gobernador además dijo: “Ahora, cuando cortan una calle, cuando sacan los pupitres a la calle, y bueno, el derecho de ellos termina donde empieza el derecho de los demás. No se puede cortar una calle para pedir más presupuesto para las universidades. Y sino que se vayan a Capital Federal. Si el presupuesto nacional es el que prevé el presupuesto de las universidades”.

Y continuó: “Y la Policía no actúa por voluntad propia. La Policía actúa por decisión del señor gobernador de la provincia, que va a hacer respetar el derecho de todos los tucumanos. De aquellos que legítimamente protestan para mejorar el presupuesto universitario, pero también aquellos que circulan por las diferentes arterias de la provincia de Tucumán. Van al médico, van al hospital, van a trabajar, van a retirar los chicos de la escuela, del colegio. No hay derecho que se le prohíba de poder circular por las calles tucumanas. Eso debe quedar claro. La Policía actúa con directivas concretas del gobernador de la provincia y el gobernador dio instrucciones de que no se debe y ni se puede cortar ninguna calle en la provincia de Tucumán”.

Fuente Comunicación Tucumán