Osvaldo Jaldo: “No voy a permitir que un ministro aproveche estructuras para una candidatura” El Gobernador remarcó que los funcionarios del Poder Ejecutivo deben dedicarse a solucionar los problemas de la gente.

El primer mandatario provincial sustentó sus dichos haciendo referencia a que “en otros gobiernos cada ministerio trabajaba para armar un acople para las próximas elecciones y no en atender los problemas de la sociedad”.

En ese marco, reafirmó: “No voy a permitir que un ministro, aprovechando las estructuras de ese ministerio, este haciendo un trabajo personal pensando en armar su lista, acople o candidatura para el 2027”.

Asimismo, definió que un ministro “que trabaja solo y no en equipo es un quiosco que se está generando y no vamos a permitir esas individualidades”.

Por último, Jaldo remarcó que la responsabilidad de quienes integran el gabinete del Poder Ejecutivo tucumano “es atender las problemáticas de la gente, tanto del sector público como del privado porque son quienes generan puestos de trabajo y dinamizan la economía”.

Elecciones

El gobernador, Osvaldo Jaldo, expresó que “el peronismo irá lo más unido posible en las próximas elecciones”. Sin embargo, remarcó que la gestión es prioritaria para el 2025.

En ese marco, Jaldo destacó que “escuchar a personas que no habiéndonos votado están reconociendo la gestión de gobierno, es muy importante para mi equipo y para Tucumán, esto quiere decir algo está cambiando para bien”.

Asimismo, indicó que este año en que el país votará para renovar parcialmente las cámaras de senadores y diputados –Tucumán elegirá cuatro diputados–, “la prioridad es seguir trabajando con la cuestión institucional y así como el 2024 ha sido un año de ordenamiento, el 2025 será de ejecución. De este camino no vamos a salir”, aseguró.

Sin embargo, el Gobernador informó que tanto el vicegobernador, Miguel Acevedo, como el presidente de la Legislatura, Sergio Mansilla y la intendenta de la capital, Rossana Chahla llevarán adelante diferentes diálogos para presentar al peronismo unido en las elecciones.

“Los cuatro que tenemos responsabilidad institucional hemos quedado en que no vamos a descuidar la gestión, pero tenemos que empezar a ordenar la parte política del Partido Justicialista que saldrá con lista propia. No tenemos nombres todavía y hay diferentes espacios en los que no pensamos igual, pero buscaremos tener un acercamiento para que el peronismo vaya lo más unido posible”, dijo Jaldo.

El primer mandatario provincial remarcó que Tucumán “quiere llevar a diputados que defiendan a la provincia y ayuden a este gobernador a gobernar, que tengan posición de diálogo y no una oposición por la oposición misma”.

Con respecto al armado de las listas y al diálogo con el Partido Justicialista a nivel nacional, dijo: “Aspiramos a tener autonomía en armado de las listas y en la campaña, aunque por supuesto tenemos que conversar con las autoridades partidarias”. Sin embargo, explicó: “No tengo ningún diálogo con la presidenta del partido (Cristina Fernández de Kirchner), no lo tuve antes, no lo tengo hoy. Pero hay personas que sí lo tienen y con las que seguramente buscaremos la forma de que el peronismo vaya lo más unido posible”.

Además, fue consultado sobre si mantiene diálogo con el presidente del Partido Justicialista local, Juan Manzur, a lo que respondió: “No estoy conversando con el presidente del partido, pero sí el vicegobernador, Miguel Acevedo, permanentemente que es el interlocutor y así estamos en contacto. Hay que buscar la forma de comunicarse”.

Diálogo con la Nación

Jaldo recordó que Tucumán “fue la primera provincia en priorizar el diálogo con el presidente (Javier Milei) y sus funcionarios, y eso ha dado resultados positivos”.

Por último, sostuvo que “la Argentina necesita más que nunca profundizar el diálogo” y subrayó: “Tenemos que aprender a opinar y a escuchar, el país nos necesita a todos, al igual que Tucumán nos necesita a los tucumanos unidos”.

Fuente: Comunicación Tucumán y La Gaceta