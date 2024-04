Osvaldo Jaldo y el ministro Francos firmaron convenio para la formación dirigencial y ciudadana El gobernador, Osvaldo Jaldo, recordó que la provincia de Tucumán acompañó el recorrido de la Ley Bases presentada por Nación en la Cámara de Diputados. Además, informó que el ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos, firmará un convenio de colaboración entre los gobiernos provincial y nacional.

En su visita a la provincia, el Ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos, junto al gobernador Osvaldo Jaldo, protagonizó un importante encuentro en el Salón Blanco donde rubricó un convenio marco de cooperación entre la Secretaría de Interior del Ministerio del Interior de la Nación y la Escuela de Gobierno de la Provincia de Tucumán.

En su discurso, Francos elogió el compromiso del mandatario tucumano, destacando su disposición para trabajar con el gobierno del presidente Javier Milei en medio de la crisis que atraviesa el país. “Jaldo fue uno de los primeros que interpretó el momento histórico que vivía la Argentina y depuso cualquier diferencia política para ponerse a trabajar junto al Gobierno Nacional en tratar de avanzar por sobre la crisis y por encima de cualquier confrontación política partidaria”, expresó Francos.

Y remarcó: “Eso no es un gesto común en la política argentina. Solamente es para aquellos líderes que son capaces de comprender el momento histórico que vivió el país”.

Al respecto, el ministro contó: “Sentí un enorme compromiso y un enorme placer también de poder trabajar junto con Osvaldo y su equipo de Gobierno durante este periodo para ir resolviendo problemas”. Asimismo, elogió las decisiones políticas tomadas por el Gobernador: “Nos han ayudado a poder avanzar desde una minoría”.

En ese sentido, el funcionario indicó: “Nosotros somos un espacio político que llegó al Gobierno Nacional con poca historia, con pocos legisladores y sin ningún gobernador. Así que tenemos que juntar gobernadores y trabajar en conjunto con todos ellos, entendiendo que no tenemos absolutamente ninguna preferencia”.

Y expresó su optimismo respecto al futuro de Argentina, tanto en el ámbito económico como político institucional, y subrayó: “Somos un país de enormes oportunidades y vamos a volver a ser un país grande donde los argentinos puedan vivir con dignidad, en paz y con futuro”.

Osvaldo Jaldo hizo referencia al ministro Francos

En cuanto al permanente diálogo, explicó: “Con el ministro Francos ya tenemos muchas fotos. Hemos tenido entrevistas en su despacho en Capital Federal, luego cuando nos reunimos con los gobernadores y el presidente – Javier Milei- en Casa Rosada. Fui uno de los gobernadores designados vocero de la reunión. Hemos compartido muchos momentos por su cargo y es el funcionario que tiene más contactos con los gobernadores”.

A su vez, valoró: “Es u ministro dialoguista que escucha los problemas que tenemos los gobernadores de la totalidad de las provincias. Es uno de los que vino persuadiendo a los gobernadores para acompañar la Ley Bases. Ayer ya se dio dictamen de la Ley Bases y de la parte fiscal”.

“Allí hay tres normas que benefician a la provincia de Tucumán: el blanqueo de capitales que es coparticipable a las provincias, una moratoria de los impuestos nacionales que son coparticipables a las provincias y finalmente el impuesto a las ganancias donde se ha tomado la precaución de levantar los mínimos para afectar a la menor cantidad de gente posible, a los sueldos más altos, un mínimo de $1.800.000 a las personas solteras y $2.200.000 a los que tienen familia. Es un mínimo elevado que afectará a las personas de mayores ingresos y en ese sentido Tucumán se verá beneficiado”.

En torno a la Ley Bases, Jaldo dijo que “desde el primer día” la provincia acompañó a la Nación: “Fui uno de los primeros gobernadores que vino acompañando la confección del proyecto, la presentación del mismo y la aprobación. Aun en la primera vez que no llegó a sancionarse y hoy Tucumán está acompañando porque estos son los beneficios que llegarán a los 23 distritos de Argentina y también se le van a dar las leyes necesarias para que el Gobierno nacional pueda gobernar”.

Y concluyó: “Hay que despojarse de diferencias y banderías políticas; pensar en la gente que no tiene qué comer, que no tiene techo, que no tiene lo mínimo e indispensable para poder vivir dignamente. Todos los que fuimos elegidos por la voluntad popular, debemos estar a la altura de la circunstancias y trabajar juntos Nación, provincias, municipios y comunas”.

Fuente Comunicación Tucumán