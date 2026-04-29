Pagani y Leal irán por la reelección en la Universidad Nacional de Tucumán Los actuales rector y vicerrectora de la UNT presentarán hoy al mediodía su candidatura para competir en los comicios de 2026. Esta elección será la primera bajo el nuevo Estatuto Universitario.

El mapa electoral de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) comenzó a definirse. En las últimas horas se confirmó que Sergio Pagani y Mercedes Leal, buscarán renovar sus mandatos en las próximas elecciones universitarias previstas para el año 2026.

La noticia, que circulaba como un fuerte rumor en los pasillos de las distintas facultades, se oficializará hoy al mediodía. A pesar de que el plazo legal para la presentación de listas vence recién a las 18:00 horas, los apoderados legales de la fórmula, los profesores presentarán la candidatura ante la Junta Electoral de la UNT a las 12:00 en punto.

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