Personal policial aprehendió a un hombre y secuestró dos armas de fuego El causante, que cuenta con antecedentes, quedó a disposición de la Justicia.

Personal de la Comisaría Seccional Quinta realizó este jueves un allanamiento en un domicilio ubicado en calle Bolivia al 2400, en el marco de una causa por amenazas agravadas por el uso de armas de fuego.

El segundo jefe de la dependencia, comisario Ramón Fernández, explicó: “La denuncia se realizó el día domingo 12 de julio en horas de la tarde. La causa es amenazas agravadas con el uso de armas de fuego. Se secuestró un revólver calibre 32 con municiones, una pistola 9 milímetros con municiones y cargador, un teléfono celular perteneciente al causante, quedando el mismo aprehendido por disposición de la Fiscalía”.

Además, Fernández indicó que el aprehendido tiene un frondoso prontuario y precisó que quedó a disposición de la fiscalía de feria.

Fuente Comunicación Tucumán