Personal policial secuestró gran cantidad de marihuana en Villa Amalia La Dirección General de Investigaciones realizó una pesquisa que permitió identificar los domicilios de los presuntos perpetradores de un intento de robo con arma de fuego y encontró 11 envoltorios con sustancias prohibidas.

El comisario general Joaquín Girvau, jefe de Policía supervisó el accionar policial y relató los detalles del procedimiento: “ La Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos, más precisamente, la División Sustracción de Automotores, llegó a calle Lavaissé al 800, por una causa de robo de motovehículo. El personal policial ingresó con orden judicial y se dió con la sorpresa de que había panes de marihuana, picadura de marihuana por aparte, armas de fuego, cartuchos, municiones, partes de motocicletas”.

El despliegue, realizado durante la mañana de este jueves, fue considerado por el comisario como el resultado de un gran trabajo y resaltó, “la Policía sigue en este norte realizando allanamientos y detenciones de quienes tanto daño hacen, porque aquí se comercializaba droga”.

“En este momento está trabajando la Dirección General de Drogas Peligrosas y sabremos el peso preciso, también se encontró un arma de fuego calibre 380 con cartuchos”, aclaró Girvau.

Durante la medida se demoraron a 8 personas, que luego del pesaje de la sustancia, fueron puestos a disposición de la Justicia.

Fuente Comunicación Tucumán