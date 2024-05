Por condiciones climáticas adversas, Luciano Pereyra reprograma su show en Tucumán El "Luciano Pereyra Tour Hasta el Alma" en Tucumán, previsto para el 25 de mayo se reprograma para el 14 de septiembre de 2024.

Anunciaron la suspensión del tan esperado “Luciano Pereyra Tour Hasta el Alma” en Tucumán, originalmente programado para el 25 de mayo. Esta decisión se debe a circunstancias climáticas adversas pronosticadas para la fecha del evento, incluyendo altas probabilidades de lluvia y bajas temperaturas.

El espectáculo, que prometía una noche inolvidable al aire libre, se ve ahora postergado por motivos de seguridad y bienestar del público asistente. Sin embargo, la noticia no viene sola, ya que tanto Luciano Pereyra como los organizadores han confirmado una nueva fecha para el evento: el 14 de septiembre de 2024.

Las entradas previamente adquiridas serán automáticamente válidas para la nueva fecha, lo que significa que no será necesario realizar ningún trámite adicional. No obstante, para aquellos que no puedan asistir en la nueva fecha, se han establecido procedimientos de devolución:

Compras Online: Los compradores recibirán un correo electrónico detallando el proceso de devolución. Compras en Puntos de Venta Físicos: Se solicita a los compradores dirigirse al punto de venta con su entrada y comprobante de compra. Compras con Tarjeta de Crédito: Las devoluciones se realizarán directamente a la cuenta asociada con la tarjeta de crédito utilizada en la compra.