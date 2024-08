Por primera vez se reunió el Consejo Consultivo de Turismo de Tucumán Autoridades gubernamentales y empresarios destacaron que, en cumplimiento con las leyes turísticas, se concretó este encuentro para planificar acciones que posibiliten en desarrollo económico integral de la provincia.

El Consejo Consultivo de Turismo se reunió en Casa de Gobierno y fue encabezado por el ministro de Economía, Daniel Abad; el presidente y la vicepresidenta del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya e Inés Frías Silva; Héctor Viñuales, presidente de CAMTUC y Gregorio Werchow, secretario de Turismo de CAME.

Además estaban presentes los empresarios, Bernardo Racedo Aragón y Mercedes Paz; Juan Pacheco, presidente de Atavyt; por el Ente Tucumán Turismo, estaba el secretario general, Marcos Díaz; la directora de Comunicación, Sol Marino; y el titular de la Unidad Ejecutora de la Provincia, Pedro Sandilli.

Amaya explicó: “El Consejo Consultivo de Turismo lo establece la ley de cuando se creó el Ente de Turismo. Nunca se lo había formado. Primera vez que está constituido por resolución y publicado en el Boletín Oficial. En el Consejo nos reunimos todas las semanas, charlamos toda la problemática y vemos la planificación de todas las acciones que lleva a cabo la cartera a mi cargo”.

“Ha sido una reunión muy positiva y lo vamos a seguir haciendo porque creo que es fundamentalmente lo que el gobernador Osvaldo Jaldo nos pidió, que trabajemos conjuntamente y coordinadamente con el sector privado. Creo que la acción de lo público y lo privado es lo que lleva al éxito hoy a Tucumán en todas las actividades de verdad”, sostuvo.

“Los temas puntuales que se han tratado son el desarrollo que vamos a llevar a cabo de todo lo que es la campaña. Abad nos planteó cómo los distintos tipos actividades también se pueden coordinar” y dijo que se conversó sobre la problemática energética de los establecimientos turísticos en los Valles Calchaquíes: “el Ministro escuchó, va a llevar la inquietud a Buenos Aires”.

Viñuales declaró que se hizo un planteo en torno a programas de promoción, “en donde claramente la difusión a través de redes sociales y con especialistas del tema se van a contratar o se van a renovar lo que se ha empezado a hacer. La verdad que en un contexto difícil del país en el que todas las mediciones dan que el comercio está en 20, 21% abajo, la industria está en un 20 % y el consumo interno ha caído. En todo el país también cayó el turismo y, sin embargo, Tucumán está entre las únicas tres provincias de Argentina que tuvo de los mejores performance en el interanual. Lo cual, con muchísimo menos presupuesto, porque el presupuesto se lo ha volcado en otras acciones, se ha cuidado dónde íbamos a promocionar. Y ha tenido un gran rendimiento dentro del momento que estamos viviendo. Claramente, y esto es una visión que tenemos nosotros del Consejo Consultivo, y que claramente lo acaba de hablar el Ministro de Economía, turismo va a tener un rol preponderante dentro del desarrollo económico de Tucumán pero como una sumatoria de servicios y de comercio que tiene nuestra provincia”.

“Nosotros no somos una provincia minera pero somos una provincia fabril, muy fuerte, corporativa, y que hay que sumarle todos los servicios. Que sea Tucumán un nodo de distribución de todas las actividades. Dentro de esas actividades, el turismo tiene que jugar un rol preponderante. No se le escapa al Ministro de Economía que más de una persona que se toma en el empleo registrado, es de turismo” y añadió: “la verdad que el objetivo de esta reunión que nos quería plantear el Ministro, es el desarrollo de los Valles Calchaquíes. Una fuerte apuesta del gobierno como un lugar central para el desarrollo no solamente del turismo, sino de la cultura tucumana. Con acciones para lo que se viene, que es la construcción del aeropuerto, nosotros acompañando al Ente de Turismo estamos yendo a países limítrofes para traer líneas aéreas extranjeras”.

“No puede haber desarrollo económico donde está turismo y el comercio, si no tenemos la conectividad tanto turística como aérea. Para aérea, primero tenemos que tener un aeropuerto o preparar para que lo tengamos en dos años. Mientras tanto, tener las líneas acá. Entendemos que eso nos va a dar un plus importante por la importancia que tiene Tucumán. Yo vuelvo a insistir con el tema fabril”, sostuvo.

“Cuando está por comenzar la zafra, nosotros tenemos cientos de técnicos y de visitantes del Estado de San Pablo de Brasil, lo cual nos da la pauta de que tenemos esta ida y vamos a tener una gran conectividad comercial con San Pablo (Brasil) o con Asunción (Paraguay). No podemos ir al exterior a vender Tucumán para que vengan por Buenos Aires, tienen que venir directamente a Tucumán, es la manera, y eso está entendido y tenemos el apoyo del gobierno provincial”, sostuvo.

En ese marco, dijo que los turistas de Brasil, por caso, “lo que buscan son experiencias. Ya no es si el hotel está lindo, tiene que estar lindo. Ya no es si lo han atendido bien en un bar, lo tienen que atender en un bar. Eso es como que está sobreentendido. Lo que ellos quieren es tener experiencias que Tucumán tiene sobradas”, evaluó.

“Hay que hablar con la gente que nos estuvo acompañando en el Transmontaña, que cuenten ellos qué es Tucumán. Nosotros hemos tenido y hablado con deportistas que han venido de México, de España y de otras provincias. Mendoza y San Juan estuvieron a la cabeza. Y hay otra carrera que se hace ahora, en septiembre, que se llama el Tucumán Epic, que viene muchísima gente que vuelve a repetir y no pasó un mes”, analizó.

Sobre la obra del aeropuerto, dijo: “en este próximo mes, ya se abre la licitación de las obras. El dinero está y, de los 10 aeropuertos que se van a confeccionar, se van a refaccionar, el primero que sale es Tucumán, lo cual no es un tema menor. O sea, no es que a lo mejor en el camino puede pasar. Lo primero que comienza es Tucumán. Y es una gestión del el gobierno provincial y acompañó el sector”.

“Nosotros necesitamos obras de infraestructura con alto impacto turístico. Una de esas es todo lo que es la circunvalación de Tucumán y los accesos. Nosotros tenemos un centro polimodal de carga que está desarrollado. Es un proyecto pagado y terminado. Ahora hay que hacerlo”, dijo.

El empresario también comentó: “Han venido el otro día gente de la CAF, que estuvieron en Federación Económica. Federación Económica les ha hecho llegar proyectos que tienen que ver de interconectividad entre Yerba Buena y el aeropuerto, entre Tafí Viejo y el otro sector nuestro de Tucumán. Realmente porque lo que les interesa es un crecimiento sostenible que no afecte la vida de la gente. Eso le interesa a la CAF y eso le interesa al turista, porque si al turista le interesa claramente lo que le hace bien a la persona que vive en Tucumán, le hace bien al turista. Entonces estamos trabajando en esos proyectos que realmente van a dar un nivel de calidad superior a Tucumán, y eso va a impactar claramente en tener más visitantes”.

Viñuales destacó que el gobernador, Osvaldo Jaldo, tiene en claro que es el sector privado acompañado por el sector público, “son quienes arriesgan el capital del trabajo, quienes invierten y quienes generan trabajo. Distintas acciones que hacen al turismo un gran generador de empleo”.