Presentaron el plan “Juntos de Nuevo” para combatir el abandono escolar Bajo el lema “Juntos de nuevo”, UNICEF, el Ministerio de Educación y varios municipios tucumanos lanzaron una iniciativa para reinsertar en la escuela a jóvenes que abandonaron sus estudios.

En el marco del programa interministerial de acompañamiento y asistencia a las instituciones educativas “El Estado en la Escuela”, el Ministerio de Educación presentó el “Plan Juntos de Nuevo: tu Educación, tu Futuro”, una iniciativa interministerial e intersectorial que tiene el objetivo de disminuir el abandono escolar, revincular y matricular a adolescentes y jóvenes que se encuentran fuera del sistema educativo, sostener y acompañar sus trayectorias educativas reales, y atender a las alertas tempranas de posibles abandonos.

El acto de presentación estuvo presidido por la ministra de Educación, Susana Montaldo; y el ministro de Salud, Luis Medina Ruíz, junto a la especialista en Educación de UNICEF Argentina, Cora Steinberg; la secretaria de Estado de Educación, Gabriela Gallardo; la oficial de Educación de UNICEF, Cecilia Litichever; la coordinadora de proyectos de educación de Fundación SES, Marcela Browne; y la directora de Planeamiento y Monitoreo de la Gestión Pública, Susana Casasola.

A través del “Plan de Acción para el Impacto y la Mejora de la Calidad Educativa” a cargo de la Dirección de Planeamiento y Calidad Educativa, se articulará con las instituciones educativas de nivel secundario, con programas ministeriales, municipios y organizaciones de la sociedad civil, para identificar, contactar, revincular y acompañar a adolescentes de entre 11 y 20 años que se encuentran fuera del sistema educativo.

Además, acompañó la presentación de la iniciativa la directora de Planeamiento y Calidad Educativa, Analia Giménez; la directora de Nivel Secundario, Rosa Casares; la directora de Jóvenes y Adultos y Educación No Formal, Dora Villagra; la jefa a cargo del Servicio de Asistencia Social Escolar, María Pastrana; la coordinadora del Circuito Territorial 1 del Gabinete Pedagógico Interdisciplinario, Marcela Juárez Sánchez; la integrante del equipo técnico de la Fundación SES, Noelia Carcar; y la integrante del equipo de la Secretaría de Estado de Gestión Pública y Planeamiento, Lila Gisel Pisano.

Por parte del Ministerio de Salud Pública, se hizo presente el supervisor general de Agentes Sociosanitarios del Siprosa, Domingo Mirk. Desde el Ministerio de Interior, asistieron referentes del programa Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia, de las localidades de Tafí del Valle, Trancas, Lules, Alderetes, Simoca, Concepción, La Cocha, Aguilares y Banda del Río Salí. Además de la participación de autoridades del Ministerio de Educación, de la Universidad Nacional de Tucumán, supervisores de educación secundaria, representantes de los gremios docentes, directores, profesores y equipos técnicos ministeriales.

Sobre la iniciativa, la ministra Susana Montaldo, detalló: “Elaboramos el año pasado este proyecto ´Juntos de Nuevo´ y nosotros creemos firmemente en las alianzas, pues UNICEF es un aliado fundamental, así como otras organizaciones del tercer sector para poder llevarlo adelante. Esto es multisectorial porque necesitamos de cada municipio para llegar muchas veces a las casas de los chicos, hablar con los padres, a ver por qué abandonó, qué necesita. Después de primero ubicar, a través de nuestros sistemas, los chicos matriculados, los que no se matricularon el otro año, el que ya hay una alerta temprana cuando tiene más de 10 faltas. Es decir, tenemos todo un proceso para detectar y después cuando uno los ubica, tenemos distintas propuestas, no solo el secundario común. Si es menor de 18 años, tenemos hoy una nueva resolución que ha sacado la provincia, la 910, con un tipo de secundario que está más acotado y que le ponemos una formación profesional para que el chico pueda salir con una formación que le permita la inserción en el campo laboral”.

Por su parte, el ministro de Salud, Luis Medina Ruíz, destacó: “Es un encuentro organizado por el Ministerio de Educación de la provincia junto con UNICEF, con el Ministerio del Interior y Ministerio de Salud, donde intentan rescatar a esos chicos, esos niños jóvenes que no están yendo al colegio, no están yendo a la escuela y que están en su casa y de pronto están perdiendo la oportunidad, están perdiendo su futuro. Entonces, nosotros creemos que es algo muy importante. Nuestro gobernador Osvaldo Jaldo nos pide siempre en un trabajo en equipo para hacer que todos los chicos estén en la escuela. Estar en la escuela significa apostar al futuro y apostar al presente también, porque un chico que no está yendo a la escuela seguramente tiene mucho tiempo libre y está tentado a hacer cosas que no son correctas. Así que nosotros consideramos que este encuentro es muy importante”.

A su turno, la especialista de UNICEF, Cora Steinberg, valoró: “La verdad que felices de estar nuevamente hoy en Tucumán con una actividad organizada con el Ministerio de Educación, donde participan también otros ministerios por un programa muy importante que se ha lanzado este año, que es ´Juntos de nuevo´. Un programa que tiene como foco una iniciativa que nosotros venimos empujando mucho a través del programa Municipios Unidos por la Niñez y la y la Adolescencia, que la provincia participa muy activamente y tiene como fin buscar a todos los chicos y chicas que por distintos motivos no están asistiendo a la escuela para que vuelvan. Por eso el ´Juntos de Nuevo´ para que vuelvan a la escuela, que es su lugar. Venimos a celebrar este paso y hoy hay una reunión entre los municipios que son parte de esta primera etapa. Así que acompañando como siempre las buenas políticas que aseguren el derecho a la educación de todos los adolescentes”.

Fuente Ministerio de Educación