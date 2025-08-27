Prisión perpetua para Ramón Valdez por el crimen de su mujer en barrio Victoria La investigación estuvo a cargo de la Unidad de Homicidios I del Ministerio Fiscal. Pruebas contundentes en su contra. La condena se concretó a tres meses de ocurrido el hecho.

Este miércoles 27 de agosto se realizó una audiencia de juicio abreviado donde fue condenado Ramón Gerardo Valdez (51) a prisión perpetua por el crimen de su pareja, Marta del Valle Santillán (50), hecho ocurrido el domingo 25 de mayo en el domicilio de calle Larrea al 1700 del barrio Victoria de la capital. En representación del titular de la Unidad de Homicidios I del Ministerio Fiscal, Pedro Gallo, la auxiliar de fiscal María José Agüero se refirió a las pruebas reunidas, entre ellas los informes de autopsia (fallecimiento por una sepsis posterior a herida de arma de fuego) y balísticos (utilizó un rifle marca Remington calibre 11,25 mm) desarrollados por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).

También se expusieron las declaraciones de los hijos menores (11, 15 y 16 años) en Cámara Gesell. Seguidamente, la investigadora resaltó los agravantes. “Actuó con un dolo directo, es decir, por encontrarse su conducta direccionada a matar a la víctima”, añadió Agüero.

Tras escuchar a las partes, el juez interviniente resolvió aceptar el acuerdo arribado por lo que ordenó que Valdez sea trasladado desde su actual lugar de detención hasta el servicio penitenciario de Villa Urquiza. La prisión perpetua establece una cláusula revisable a los 20 años.

La teoría del caso

El domingo 25 de mayo del corriente año, alrededor de las 12:30 horas, Valdez se encontraba en su casa junto a Santillán y sus tres hijos menores (11, 15 y 16 años). En esa circunstancia, valiéndose de una relación asimétrica de poder y sometimiento sufrida por la víctima en razón de su vulnerabilidad como mujer, con el claro propósito de causarle la muerte, le efectuó un disparo con un rifle marca Remington calibre 11,25 mm. El proyectil le impactó en el lado izquierdo del pecho con un orificio de salida en la zona baja lumbar. Finalmente, Santillán falleció el 8 de junio en el hospital Padilla por una sepsis posterior a herida de arma de fuego.