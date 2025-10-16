Quema de rastrojo en Santa Ana provocó accidentes viales por la escasa visibilidad Una quema de rastrojo registrada en la Ruta Provincial 332, en el tramo que conecta la traza vieja de la Ruta Nacional 38 con la localidad de Santa Ana, generó una densa cortina de humo que redujo drásticamente la visibilidad y ocasionó dos siniestros viales.

El fuego afectó un campo de ocho hectáreas ubicado al sur de la ruta. Según informaron peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), el primer incidente se produjo cuando una motocicleta impactó contra el acoplado de un camión. Los dos ocupantes —una mujer y un hombre— fueron trasladados al Hospital Regional de Concepción.

Minutos después, se registró un segundo accidente: un choque en cadena que involucró a varios automóviles y dejó importantes daños materiales, aunque no se reportaron víctimas fatales.

El fuego fue controlado por bomberos voluntarios de Santa Ana con apoyo de la lluvia caída en la zona. Por el momento no hay personas detenidas, y la investigación continúa para identificar a los responsables de esta práctica ilegal.

Las autoridades recordaron que la quema de rastrojo está prohibida y pidieron a la población denunciar este tipo de hechos al número habilitado por el Ministerio Público Fiscal de Tucumán: 381-3195131.