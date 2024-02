Ratificaron la colaboración del Estado para el ciclo lectivo 2024 en la Capital tucumana Jaldo presentó el Programa Provincial Interministerial de Acompañamiento y Asistencia Territorial de Establecimientos Educativos de Gestión Estatal en ATSA.

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este martes el lanzamiento del Programa Provincial Interministerial de Acompañamiento y Asistencia Territorial de Establecimientos Educativos de Gestión Estatal en la Capital tucumana. El evento, que tuvo lugar en el predio de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), reunió a aproximadamente 250 participantes, entre directores y supervisores de escuelas públicas de todos los niveles.

El programa representa un espacio de coordinación y ejecución de iniciativas y actividades destinadas a fortalecer la educación local. Durante el acto, Jaldo resaltó el compromiso del gobierno provincial en trabajar en conjunto con la comunidad educativa para enfrentar los desafíos y brindar mejores oportunidades de aprendizaje a los estudiantes tucumanos.

“Esta es la tercera y última reunión que tenemos con quienes tienen responsabilidad en materia educativa. Hemos hablado estrictamente del desafío que se nos viene para el ciclo 2024”, contó el Gobernador.

“Hemos querido venir con todo el gabinete provincial, garantizando que, por ejemplo, cuando empiecen las clases el Ministerio de Salud va a ir a cada una de las escuelas a revisar y a darle el certificado a cada uno de los chicos y chicas”, explicó el Primer Mandatario y añadió: “Lo mismo para aquellos chicos que tengan problemas de documentación. Que esperen en la escuela, que no hagan largas filas, que el papá no pierda todo el día porque el Registro Civil recorrerá los establecimientos renovando o entregando nuevos documentos a todos aquellos que no lo tienen”.

Para Jaldo, “este programa interministerial que yo lo llamaría el Estado en las Escuelas incluye a todas las reparticiones, como obras públicas que conjuntamente con todas sus áreas, hace 90 días están trabajando en el mantenimiento, desmalezamiento para poner en condiciones las escuelas”.

Para concluir, el Gobernador agradeció a las directoras “que hacen un gran esfuerzo, que no solo educan, sino que cuidan a los chicos, ven por su salud, ven por su alimentación y las supervisoras que están permanentemente acompañando”.

A su turno, Miguel Acevedo afirmó: “Con esta reunión completamos el territorio provincial para transmitir el mensaje de que el Gobierno estará con todo su equipo a la par de los docentes para que tengamos un bien ciclo lectivo en un momento difícil porque la educación es una prioridad”.

Finalmente, la intendenta de la Capital remarcó que junto a su equipo de trabajo estuvo trabajando en las escuelas para mejorar las instalaciones y empezar las clases el 4 de marzo en condiciones. “Una de las tareas que hicimos este tiempo es solucionar un tema en la Escuela Municipal y Cooperativa “Gabriela Mistral” donde los chicos pagaban un arancel mensual y matrícula. Hoy los 721 alumnos no van a pagar ninguna matrícula ni ninguna mensualidad”, afirmó.

