Realizaron la apertura de sobres licitatorios para la obra del Acueducto de Vipos La obra implicará una inversión de $152.930.847.349. Participaron 10 empresas oferentes.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en representación del gobernador, Osvaldo Jaldo, estuvo el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, quien presenció el acto de apertura de sobres licitatorios para la obra del Acueducto de Vipos que se celebró en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Nación.

Junto al ministro Abad, estuvieron el secretario de Energía y Servicios Públicos, Martín Viola y el gerente de la Sociedad Aguas del Tucumán, Marcelo Caponio.

De la licitación participaron 10 empresas oferentes y la obra tiene un presupuesto de $152.930.847.349,34, actualizado a agosto del 2025.

El gobernador Jaldo sostuvo durante una conferencia brindada ayer en Casa de Gobierno que esta obra hídrica es “una de las más importantes que hemos gestionado” y dijo además: “es una obra estructural para agua, que viene a beneficiar al Gran San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo y Yerba Buena. Una infraestructura que triplica la capacidad de transporte de agua”.

Al respecto, Abad expresó: “El Acueducto de Vipos es una obra tan esperada por todos los tucumanos y que iniciará sus trabajos en diciembre próximo. Un logro más del gobernador, Osvaldo Jaldo”.