Realizaron un acto en el que ascendieron a 4.042 policías Desde el inicio de la gestión, pasaron a grado inmediato cerca de 7800 policías, más del 50% de la fuerza.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, presidió este jueves el acto de Imposición de Insignias por el ascenso del personal superior y subalterno de la Policía de Tucumán. “La cadena de mando y la pirámide está estructurada de tal manera que la fuerza pueda accionar cumpliendo con eficacia el 100 por 100 de las obligaciones que tiene en la provincia”, dijo Jaldo.

“Hoy estamos reconociendo derechos a la Policía y de la misma manera exigimos un mayor esfuerzo y equilibrio. Hoy tenemos una Policía verticalizada, que cuenta con equipamiento, tecnología y profesionalismo”, sostuvo el Primer Mandatario.

Mediante la disposición N° 2161/24, el Jefe de Policía de Tucumán dispuso el ascenso al personal de suboficiales y agentes del escalafón General del Dpto General de Policía. Además, a través del Decreto N°2051/7 del Poder Ejecutivo se asciende en los cargos y escalafón al personal de Oficiales Superiores Jefes y Oficiales Subalternos dependiente del Dpto General de la Policía. El acuerdo engloba a 4042 efectivos ascendidos en la fuerza.

“Lo que hoy estamos viviendo es un reconocimiento a una institución que tiene una gran responsabilidad como es cuidar la vida y los bienes de los que vivimos en Tucumán. Estamos ascendiendo en esta etapa, entre oficiales y suboficiales, 4000 agentes que pertenecen a esta fuerza”, dijo y recordó que en diciembre ascendieron cerca de 2800 policías. “En apenas ocho meses de gobierno, reconocimos derechos a la trayectoria, a la antigüedad, a la vocación y a la dedicación de cada uno de los policías de Tucumán que se han esforzado, que se han sacrificado y que a través del mérito han podido llegar a esta instancia”.

“Hemos ascendido casi al 60% de la fuerza. Hace muchos años venían postergados los ascensos. Y cuando se postergan los ascensos, se achata la pirámide en el accionar de la policía. Y cuando eso sucede, hay muchas dificultades en las cadenas de mando”, dijo el Gobernador y remarcó que actualmente la piramide está estructurada.

“En un día de ascenso donde los policías se dedicaron a realizar sus tareas (para conseguirlos) y para eso trabajaron deben saber que también es mayor responsabilidad, más hombres a cargo y tienen que recibir más instrucciones de quienes conducen la fuerza, el ministro y la plana mayor” porque estos ascensos “beneficia al policía pero fundamentalmente a cada uno de los tucumanos que nos exigen mayor seguridad”.

“El trabajo de la policía nunca se terminan, los delitos van cambiando y el Estado tiene que estar atento. No vamos a permitir ningún tipo de delito: todo dentro de la ley y nada fuera de la ley”, aseguro el Gobernador quien anunció que pondrán más énfasis en combatir la evasión que “de alguna manera perjudica a la gente, hay menos ingresos, podemos atender menos los hospitales, las escuelas, las policías y ayudar a los que menos tienen”.

Por su parte, Agüero Gamboa dijo: “Este ascenso numeroso, involucrando a más del 60% (del personal policial) en menos de ocho meses de gestión, no hubiera sido posible sin el trabajo que se viene realizando sin bajar los brazos. Ahora hay que redoblar el esfuerzo, reconocer este apoyo, seguir progresando buscando un mejor Tucumán para los tucumanos”.

En ese sentido, el ministro en su discurso instó a los efectivos presentes en la plaza Independencia “a dar el ejemplo a no flaquear y mostrar que son dignos de este ascenso y del apoyo del gobernador, la legislatura y gran parte de la sociedad cuando caminan por las calles”.

Agüero Gamboa también recalcó el apoyo del gobernador Jaldo “que tuvo la iniciativa de mejorar la estructura de la fuerza policial, atacando el plan de seguridad en su parte interna, reconociendo la labor de ustedes” y aclaró: “El gobernador no está solo, cuenta con el apoyo de la legislatura que nos dio las leyes para poder avanzar. Hoy están ante un gobernador que apoyo a la fuerza al igual que la legislatura visto y escuchado el comentario de ustedes que han tenido tanto apoyo”.

“Felicitaciones para el personal policial que ascendió y al que no también. Este logro no se hubiera concretado sin el apoyo de la familia, de nuestros compañeros, hayan ascendidos o no es un logro y reconocimiento a toda la institución policial. Esto es un trabajo en equipo y coordinado, solo no podemos hacer nada por lo que tenemos que continuar así apoyándonos en la familia y compañeros”, expresó el ministro de Seguridad.

En otro párrafo de su discurso dijo: “Habrá otros momentos donde tendrán que apoyar a otros compañeros y esto es un reconocimiento por el trabajo que viene realizando el esfuerzo en busca de un mejor Tucumán”.

Finalizó diciendo: “Es un día de alegría y festejos, pero también renovar nuestro compromiso con la sociedad, proteger los bienes y vida de todos los tucumanos. Hay que redoblar los esfuerzos, capacitándonos y demostrar que con trabajo, compañerismo, profesionalismo y dignidad se puede hacer un mejor Tucumán”, cerró.

En su discurso, Girvau recordó que, en diciembre por disposición de Jaldo, se elevó un proyecto de ley de reordenamiento de jerarquía de suboficiales, que fue apoyado por el ministro de Seguridad. “El proyecto permitió el ascenso de 2700 suboficiales y hoy el gobernador permite el ascenso, en 8 meses de gestión, de 4042 efectivos policiales. En el transcurso de estos meses pasaron a grado inmediato cerca de 7800 policías, más del 50% de la fuerza”, contó.