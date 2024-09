Reclamos gremiales en Tucumán: críticas al Gobierno por aumentos salariales insuficientes Mientras algunos gremios firmaron las paritarias salariales con el gobierno, otros manifestaron su rechazo a los montos acordados.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Representantes de gremios estatales en Tucumán manifestaron su descontento con los recientes acuerdos salariales alcanzados con el Poder Ejecutivo. En diálogo con la prensa, Gustavo Salas Correa, referente de la Comisión Nacional de Trabajadores Autónomos Argentinos (CNTA), anteriormente conocida como CTA Autónoma, expresó que el incremento ofrecido, de 50 mil pesos en agosto y otros 50 mil en septiembre, resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores.

Salas Correa, en nombre de un grupo de gremios estatales, calificó de “burla” el monto acordado, señalando que no es suficiente para afrontar los gastos de servicios como la luz, el agua y el gas. Además, criticó que el Gobierno celebre el acuerdo, cuando los trabajadores necesitan un salario mínimo de 900 mil pesos para cubrir el costo de vida actual.

El dirigente denunció que las negociaciones salariales no son genuinas y que los acuerdos están siendo impuestos por el Ejecutivo sin una verdadera representación de los intereses de los trabajadores. “No somos amigos del Gobierno ni del Ministro, por eso no tenemos espacio en la mesa paritaria. No hay negociaciones, hay imposiciones”, afirmó Salas Correa, subrayando que el descontento es generalizado entre los gremios que integran la CNTA.