Redujeron con una Taser a un sujeto que robó y se atrincheró en la casa de su madre La situación de extrema tensión fue neutralizada por efectivos entrenados en el uso de armas menos letales en operativos de riesgos.

El hecho ocurrió durante la tarde del martes, cuando un empleado policial de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Manantial Sur fue alertado de un robo. “En el día de la fecha personal perteneciente a esta Unidad Investigativa se encontraba de franco de servicio visitando a su madre en calle Anselmo Rojo al 500, cuando es alertado por una vecina del lugar, que le manifestaba que un hombre había ingresado a su domicilio y mediante amenazas y golpes le sustrajo su teléfono celular”, informó el oficial principal Jonathan Monteros, segundo jefe de esa dependencia policial.

Ante lo sucedido, el efectivo salió en persecución del acusado que huyó por las inmediaciones de un canal e ingresó posteriormente al domicilio de su madre, donde se atrincheró en una de las habitaciones e intentó atacar con un cuchillo al oficial y amenazó con quitarse la vida.

“Teniendo en cuenta esta situación el oficial solicita colaboración, haciéndose presente personal del GEAM, los cuales le piden al presunto ladrón la actitud. Haciendo caso omiso, continuaba violento, incluso amenazaba con agredir a su madre que intentaba calmarlo. Considerando que se podía producir un mal mayor, el personal del GEAM hizo uso de la pistola Taser y logró inmovilizar al sujeto para poder reducirlo y trasladarlo a esta dependencia”, detalló Monteros.

Así mismo, la autoridad policial comentó que, en la base de esa Unidad Especial, tras consultar en el SIFCOP los datos del aprehendido, se verificó que contaba con tres pedidos de captura vigentes por diferentes causas. Seguidamente, esta persona fue puesta a disposición de la Fiscalía de Robos y Hurtos 2, que avaló el procedimiento policial y la aprehensión del acusado.

Por último, Monteros resaltó la importancia de las capacitaciones en el uso de armas menos letales que brinda el Ministerio de Seguridad, ya que en esta oportunidad evitaron que el delincuente agreda a la Policía o atente contra su vida.

