En el marco de las celebraciones por el Día del Estudiante, el Gobierno Provincial ha ordenado intensificar los controles para garantizar la seguridad y evitar incidentes durante el fin de semana. El Secretario Ejecutivo del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA), Leandro Saavedra, anunció los operativos que estarán en marcha a partir de hoy en zonas de alta concurrencia como El Cadillal, el Parque 9 de Julio, el Parque Guillermina, el Pie del Cerro y San Javier.

“El objetivo es concientizar a los jóvenes sobre el no consumo de alcohol y controlar que los comerciantes no vendan bebidas alcohólicas a menores de edad”, expresó Saavedra. Los operativos serán coordinados con la Policía, y aunque el IPLA no realiza controles vehiculares, trabajará en espacios públicos y comercios para evitar el consumo indebido de alcohol.

Los controles comenzarán este sábado y se extenderán durante el domingo, con patrullajes desde la tarde. Además, Saavedra detalló que en caso de infracciones, las sanciones pueden incluir multas económicas y la clausura de los locales que no cumplan con las normativas.

El IPLA también informó que se profundizarán los programas de concientización en colegios, en conjunto con el Ministerio de Educación, con el fin de educar a los jóvenes sobre los riesgos del consumo de alcohol. “Estamos trabajando en la prevención para reducir el impacto del consumo de alcohol en la sociedad, especialmente entre los más jóvenes”, afirmó Saavedra.

Estos operativos buscan asegurar que las celebraciones del Día del Estudiante transcurran de manera segura y sin incidentes, con un fuerte enfoque en la prevención y el cumplimiento de las leyes vigentes.