Regino Amado: “Este acuerdo, con esfuerzo y sacrificio, nos permite tener paz social”

El gobernador, Osvaldo Jaldo, cerró los acuerdos salariales con los distintos gremios que nuclean a los trabajadores de las distintas áreas del estado provincial.

Administración Central, Salud, Educación, Subsidio de Salud, la Policía de Tucumán y el Servicio Penitenciario, y entes descentralizados fueron firmando las actas acuerdo desde temprano por la mañana. Ya por la noche, y luego de firmar los últimos acuerdos, el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, realizó un balance del día.

“Estamos muy contentos, un día muy largo de trabajo, empezamos a ocho de la mañana, firmando con los distintos gremios, un acuerdo de recomposición salarial, es la quinta recomposición salarial, desde que se inició el período de gobierno del contador Osvaldo Jaldo, y esto nos dio la posibilidad de ir atenuando el golpe que sufrían los trabajadores en el bolsillo debido a la inflación. Ahora vemos que lo que se publicó de la inflación del mes de noviembre es del dos coma cuatro, nosotros habíamos calculado un 3% para noviembre y un 3% para diciembre, por eso era el seis por ciento, no era caprichoso, para actualizar los meses de noviembre a diciembre, y por ser fin de año y sabiendo que todavía la recuperación total del salario no se da en el bolsillo del trabajador. El gobernador decidió dar un bono, un bono de ciento cuarenta mil pesos por única vez, y estamos muy contentos de que todos los gremios, la totalidad de los gremios de todos los sectores, educación, seguridad, salud, los entes descentralizados han firmado conforme, pero también haciéndonos saber que es importante el aumento, pero no suficiente”, expresó.

En ese sentido Amado agregó que “nosotros sabemos que es así, pero tampoco podíamos ofrecer o algo que no podíamos pagar en el tiempo. De esta manera hay que contar también a toda la opinión pública de que hemos terminado de pagar los sueldos del mes de noviembre en el día de ayer, el aguinaldo se paga del dieciocho al veintiuno de este mes, y el incremento del bono por única vez más el seis por ciento que impacta en el mes de noviembre, y lo que representa ese seis por ciento en el aguinaldo, eso va a ser un mínimo para todos los trabajadores del estado de doscientos mil pesos que se va a pagar entre navidad y año nuevo”.

Por otro lado, el funcionario provincial resaltó la importancia de además, ofrecer estabilidad laboral a los trabajadores. “El Gobernador se comprometió en la primera, la recomposición salarial de no hacer ningún ajuste a costa de los trabajadores. Por eso decir que hemos aumentado la asignación familiar, un veinticinco por ciento, hemos aumentado la ayuda escolar que se paga en febrero, el triple, o sea, un trescientos por ciento, también es importante y es un logro de los trabajadores, de su representante, Y vamos a seguir trabajando en ese sentido, porque sabemos que vienen momentos sensibles para para cualquier persona que es fin de año, por eso esos incrementos se han dado en estos momentos, y, bueno, hemos escuchado las voces, nos hemos sentado en la mesa, hemos recibido todos los pedidos que pueda ser un representante de los trabajadores, no hemos podido cumplir el cien por cien, el gobernador es enemigo de poder prometer o ofrecer algo que después no se pueda cumplir”.

Finalmente, Amado ponderó que lo acordado permite llegar con paz social a fin de año. “Vamos a seguir trabajando en esa conversación donde pueden salir muchas cosas positivas, porque así como otorgamos a medida de lo que hacen el pedido o la solicitud de los representantes de los trabajadores, nosotros también le decimos cuál es la situación real, y el gobernador ha hecho un esfuerzo importante al suprimir ministerios, secretarías, direcciones, cargos políticos que había acá en Poder Ejecutivo, y ese ahorro nos permite hoy poder llegar a fin de año con paz social, con tranquilidad, y reitero, sabemos que este incremento es importante, pero no suficiente, por eso vamos a seguir trabajando, en los meses que viene para volver a recomponer cuando sea el momento oportuno”.

Fuente: Comunicación Tucumán