Rossana Chahla: “Tienen una intendenta mujer que trabaja para todos, sin importar el color político ni el barrio donde vivan” En la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, la doctora Rossana Chahla ratificó su compromiso con los vecinos. “Trabajamos sin descanso para que nuestra ciudad cada día sea un mejor lugar para vivir”, señaló. Un repaso de las metas cumplidas y nuevos desafíos para 2025.

“Hoy renuevo mi compromiso de gobernar con responsabilidad, para dar respuestas efectivas, que lleguen a los vecinos de San Miguel de Tucumán”. Con esa frase, pronunciada al encabezar este sábado 1° de marzo la ceremonia de apertura de un nuevo período de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante, la intendenta Rossana Chahla ratificó su voluntad de trabajar para cambiar la historia de la ciudad. En su discurso, que duró poco más de una hora, la jefa municipal trazó un balance del último año de gestión y planteó cuáles son los principales desafíos para 2025.

En el inicio de su mensaje ante los concejales, con la presencia en el recinto del gobernador Osvaldo Jaldo y del vicegobernador Miguel Acevedo, la jefa municipal apeló a una analogía con la medicina para graficar los desafíos que le tocó enfrentar desde que asumió su gestión, en noviembre de 2023. “Hace un año, en esta misma instancia, hice un diagnóstico de la ciudad que recibimos. San Miguel de Tucumán estaba -en términos médicos- en terapia intensiva. La salud de la ciudad se encontraba en riesgo. Pero no nos detuvimos ahí. Hicimos el diagnóstico y comenzamos a tratarla inmediatamente. Era una emergencia”, enfatizó.

Chahla dijo que, frente a ese panorama, se propuso llevar adelante una gestión eficiente, sustentada en la escucha al vecino, la planificación y la toma de decisiones en función de datos. “Ese es el sello de nuestra forma de gobernar. Lo dijimos desde el primer día, es nuestra marca registrada. No más decisiones basadas en olfato, las decisiones se basan en datos. Hoy tenemos certezas del diagnóstico de la ciudad, por lo tanto, ya sabemos cómo curarla. Permítanme esta analogía, soy médica”, enfatizó. Y recordó que todas las herramientas para lograr esa transformación están contempladas en el Plan Rector 2023-2030, la hoja de ruta de gestión que presentó al asumir en la capital. “Hoy vemos cómo ese plan cobra y se traduce en acciones concretas que impactan en la calidad de vida de nuestros vecinos”, dijo. Como ejemplo, recordó que San Miguel de Tucumán fue seleccionada como una de las 23 ciudades del continente americano por la Fundación Bloomberg Philanthropies para participar del programa City Data Alliance. “Significa ser parte de una alianza internacional que promueve el uso de datos para mejorar la vida de las personas”, remarcó. Además, anunció que este viernes recibió la noticia de que la Fundación Bloomberg y la Universidad Johns Hopkins han seleccionado a San Miguel de Tucumán para nueve meses adicionales de apoyo en Inteligencia Artificial. “¿Qué nos permitirá esto? Con esto exploraremos de forma responsable la adopción de IA y cambiará radicalmente el servicio del sector público en la próxima década. Ayudará a predecir mejor las necesidades y los riesgos de nuestros residentes”, explicó.

También ponderó la tarea desplegada por el Consejo Económico y Social (CES), un espacio abierto y plural con 97 representantes provenientes del sector público, empresarial, académico, social, religioso y vecinal, que desde su creación “ha realizado 166 recomendaciones concretas sobre temas centrales como movilidad urbana y planificación urbanística”.

En su mensaje, Chahla se dirigió a las autoridades presentes y planteó cuál es su misión al frente de la Intendencia: “Queremos cambiar la historia de la ciudad. De nuestra ciudad. Nos propusimos abordar los problemas que nadie quería enfrentar y lo estamos haciendo con acciones concretas, sostenibles, pero por sobre todo con gran decisión política”, subrayó.

Estado eficiente

La jefa municipal recordó que uno de los objetivos que se propuso al asumir fue eficientizar el Estado municipal. “De una vez por todas debemos superar las discusiones del pasado donde se debatía si el Estado debe ser grande o chico: el Estado debe ser eficiente, inteligente, receptivo, ágil y transparente brindando la mejor respuesta a las necesidades de los vecinos, pero con racionalidad en la toma de decisiones y en la utilización de los recursos”, acotó.

En ese punto, Chahla le agradeció a Jaldo por el trabajo conjunto entre el Municipio y la Provincia. “Nos tocó administrar en tiempos difíciles con menos recursos y con más necesidades, pero a ello le respondemos con más gestión y un fuerte trabajo articulado que nos ha fortalecido a lo largo de este tiempo”, dijo ante la atenta mirada del gobernador, que asintió con la cabeza. “Unimos esfuerzos, coordinamos acciones y llevamos adelante proyectos que benefician y beneficiarán a miles de tucumanos, porque entendemos que el desarrollo no se logra en soledad ni se posterga, se construye con decisión política y trabajo conjunto”, reforzó la jefa municipal.

A continuación, recordó a los concejales que su administración presentó el presupuesto 2024 y la cuenta de inversión 2023 en tiempo y forma, al igual que cada uno de los informes de ejecución presupuestaria de manera trimestral. También remarcó que desde el año pasado se presentó el proyecto de presupuesto 2025 con anticipación para que fuera tratado antes del inicio del presente ejercicio. “Promovemos el control sobre nuestras acciones, porque como bien decimos, cuando nos controlan somos mejores”, planteó.

En materia de fortalecimiento institucional, Chahla ponderó la puesta en funcionamiento del Boletín Digital Municipal. “Este es un instrumento que este Concejo había ordenado a la administración anterior implementar, gestión que finalmente nosotros concretamos. Esta herramienta nos permitió transparentar los procesos licitatorios que aumentaron en un 150% respecto al ejercicio 2023”, informó.

En el mismo tono, planteó que gobernar es administrar con responsabilidad los recursos, con eficiencia, transparencia y sensibilidad social. “Por eso, eliminamos gastos innecesarios, optimizamos cada peso disponible y priorizamos lo esencial: más obras en los barrios, más servicios y una mejor calidad de vida”, sostuvo. Chahla advirtió que no está dispuesta a resignar “ningún servicio para los vecinos ni fondos que le corresponden al municipio” por su autonomía. “Desde que asumí siempre tenemos el horizonte en mejorar, no vamos a retroceder como ciudad”, añadió, en tono firme, acompañada por el aplauso de los ediles.

Más gestión

Como ejemplo, resaltó el trabajo desplegado para enfrentar la Emergencia Sanitaria y Ambiental dictada en el ámbito de la capital, con la creación de distintos programas. Recordó que como primera medida se creó un mapa de basurales de nuestra ciudad y con estos datos, se trabaja permanentemente en la limpieza de basurales y microbasurales mediante el diseño de una hoja de ruta. Luego explicó: “Necesitábamos que el servicio de recolección llegue a todos los vecinos y quisimos garantizar que el servicio de recolección domiciliaria sea efectivo. Para lograrlo, incorporamos más de 1.000 cuadras al recorrido de la empresa concesionada, beneficiando a más de 18.000 familias. Gracias a esta medida todos los barrios de San Miguel de Tucumán tienen hoy recolección domiciliaria, saldando así una deuda histórica en nuestra ciudad.”, manifestó.

Además, dijo que en el marco del programa SEPARÁ, que promueve la separación en origen en domicilios particulares, edificios, comercios e instituciones, dentro de las cuatro avenidas se realiza una recolección diferenciada de residuos que aportó, en 16 meses de gestión, más de 200.000 kilos de residuos secos en la ciudad. “Más allá de las cuatro avenidas, la estrategia de abordaje fue la creación de 81 Eco Puntos y la realización de 136 Eco Canjes”, detalló.

Luego, mencionó el Programa EDUCÁ, por el cual más de 20.000 estudiantes han recibido herramientas para reforzar su conciencia y enfrentar los desafíos ambientales.

En su mensaje, Chahla también rescató la sinergia en el trabajo con el Consorcio Metropolitano, donde por primera vez en 15 años se realizó un llamado a licitación pública por el servicio de gestión de los residuos sólidos urbanos. “El Consorcio Metropolitano está dejando atrás años de abandono, corrupción y desidia, pasando de ser el ‘Monumento a la Corrupción’ a consolidarse como un verdadero ‘Monumento a la Transparencia’, un ejemplo concreto de política pública honesta y eficiente al servicio de los vecinos”, apuntó.

Por otro lado, la intendenta destacó los avances conseguidos con el Plan Integral de Movilidad Urbana, lanzado hace menos de un año. “Implementamos carriles exclusivos para colectivos en calles troncales, logrando una reducción de hasta un 30% en los tiempos de viaje; avanzamos con el cambio de sentido de las calles San Lorenzo y Crisóstomo Álvarez, lo que mejoró la fluidez del tránsito; instalamos 100 nuevas paradas de colectivos y tenemos otras 41 en ejecución; y colocamos 660 cámaras en los colectivos y los de GPS”, enumeró.

También mencionó la llegada del sistema SUBE a San Miguel de Tucumán, con descuentos de hasta 55% para usuarios con atributos sociales. “Estamos cumpliendo con la palabra, estamos cambiando el esquema del subsidio, de la oferta a la demanda. Es decir, el subsidio llega directamente a los usuarios. Ya hemos entregado tarjetas a más de 90.000 vecinos de forma gratuita asegurando tarifas diferenciales y acceso a subsidios. Un esfuerzo económico más del municipio en la difícil economía que estamos transitando.”, agregó.

Además, se refirió a la decisión de unificar la tarjeta SUBE con el Boleto Educativo Municipal – BEM, creando SUBEM, un beneficio que implica un gran esfuerzo del municipio. “Alcanzará a 40.000 alumnos de escuelas, terciarios, universidades de gestión pública de la ciudad y a docentes municipales”, indicó.

Obras públicas

En otro tramo de su discurso ante los concejales, la intendenta habló de las necesidades que tiene la ciudad en materia de infraestructura y obras públicas, punto que marcaba un déficit histórico antes de asumir la actual gestión. “No vinimos a señalar problemas, vinimos a dar soluciones. Y por eso tomamos una firme decisión política al inicio de la gestión: poner en marcha un Plan Integral de Obra Pública, no sólo para reparar lo que estaba dañado, sino para transformar la ciudad con infraestructura pensada para el presente y el futuro”, expresó. Y amplió: “Cuando llegamos, el rostro de nuestra ciudad era bastante triste: los accesos estaban sucios, descuidados y oscuros. Pero hemos llevado a cabo una transformación sin precedentes en nuestros accesos. Hemos pavimentado 141 cuadras en la ciudad”, expresó.

También destacó que desde el inicio de su gestión se instalaron 1.400 luminarias nuevas y se repararon más de 23.000 artefactos en distintos sectores de la ciudad, lo que aporta seguridad a los vecinos. “Actualmente, contamos con 48.315 luminarias en funcionamiento bajo un esquema de mantenimiento permanente, lo que nos permite garantizar que el 95% de los complejos lumínicos estén operativos”, detalló.

En cuanto a la semaforización, aclaró que, al asumir su gestión, el 40% de los semáforos de la ciudad no funcionaba. “Hoy, gracias al Plan de Semaforización que implementamos, el 100% de los complejos de semáforos están en funcionamiento y sincronizados en los puntos de mayor tránsito”, remarcó. Y anunció que “en los próximos 12 meses, el 30% de la ciudad contará con semáforos inteligentes, al tiempo que se inició un proyecto de alumbrado público con telegestión”.

Al destacar un logro conseguido por la actual administración, Chahla ponderó la importancia de la recuperación de la Asistencia Pública. “Desde que volvimos a ponerla en marcha, ya brindó más de 130.000 consultas”, contó. Y recordó que, en distintas etapas, se habilitó un nuevo piso para emergencias verdes, se sumaron consultorios clínicos y se puso en funcionamiento un laboratorio. “Luego, dimos un paso clave en el cuidado de la salud femenina con la creación del Piso Rosa, donde se atienden 150 mujeres por día”, añadió.

Desafíos

A continuación, la intendenta enumeró los principales desafíos planteados para los próximos meses, como el plan integral para el reordenamiento de la zona de El Bajo y la regularización de los vendedores ambulantes. “Nuestro compromiso es apoyar a cada y fomentar la formalización de las actividades económicas, siempre dentro de un marco de orden y respeto. Avanzaremos sobre una obra de gran envergadura, por la que estamos ya conversando con nuestro Gobernador, como es la creación del Paseo El Bajo”, indicó. Y precisó que la obra “va a contemplar el desarrollo y la puesta en valor de absolutamente toda la zona, con la apertura de una feria que podría ubicarse sobre calle Charcas, para que quienes trabajan allí actualmente en los puestos, puedan regularizar su actividad”.

Luego, la jefa municipal ratificó que la seguridad ciudadana será el eje principal en la agenda 2025. “Hemos articulado en una Subsecretaría, Defensa Civil, la Patrulla de Protección Ciudadana (PPC) y el Centro de Monitoreo Municipal (COMM). Este equipo tendrá la misión de diseñar, coordinar y ejecutar políticas de prevención en seguridad, además de mejorar nuestra capacidad de respuesta en articulación con el Ministerio de Seguridad de la provincia”, informó.

En ese contexto, resaltó que desde el COMM este año se comenzó a optimizar el servicio de vigilancia. “Estamos realizando una inversión significativa en videovigilancia y duplicando el número de cámaras de seguridad que tenemos en la actualidad llegando a 500”, agregó.

Por otro lado, anunció que este año se realizará la apertura del Mercado de la Ciudad en Avenida Sarmiento al 1200 y se revalorizará la zona de la emblemática Plazoleta Mitre y su entorno; al tiempo que se avanzará en la recuperación del Camping Municipal en el Parque 9 de Julio “Impulsamos un concurso abierto para que los vecinos puedan elegir el mejor proyecto para la construcción y concesión de la nueva Confitería del Lago, un espacio emblemático que revitalizará el Parque 9 de Julio y lo convertirá en un nuevo punto de encuentro para todos”, acotó.

Chahla dijo que con el gobernador Jaldo comparte “grandes sueños y proyectos para San Miguel de Tucumán”, uno de los cuales está próximo a concretarse y permitirá llevarle el gas natural a 1200 familias de distintos barrios de la ciudad. Mencionó que un segundo proyecto es la construcción del Paseo del Bajo, una obra estratégica que generará un impacto positivo en el desarrollo económico y el diseño urbanístico de la ciudad. “Esto será realizado con fondos provinciales y municipales”, explicó la intendenta.

Dijo que también trabajan conjuntamente en un proyecto para la concreción del Centro de Convenciones. “Es una obra clave que atraerá inversiones, generará empleo y posicionará a Tucumán como sede de eventos nacionales e internacionales. Tenemos que decir que este proyecto ya está diseñado, ahora nos encontramos en la búsqueda de inversores que crean en nuestro Tucumán”, aclaró.

La intendenta de la capital reafirmó su compromiso de “trabajar sin descanso para que nuestra ciudad cada día sea un mejor lugar para vivir”. Y agregó: “Ustedes, nuestros vecinos, son nuestro norte; este Concejo Deliberante, un aliado fundamental en este camino, y junto al Gobernador compartimos la firme convicción de construir, juntos, una ciudad y una provincia más prósperas”.

Para finalizar, la doctora Chahla envió un mensaje a los habitantes de San Miguel de Tucumán: “Quiero que sepan que tienen una intendenta que trabaja incansablemente para todos ustedes, sin importar el color político, sin importar el barrio donde vivan. Mi compromiso es con todos, es por y para ustedes. Como siempre les digo: elijan creer, porque todo lo que digo lo cumplo”, concluyó.

La nueva hoja de ruta de la intendenta Rossana Chahla para este 2025

Los principales anuncios, que abarcan diferentes áreas, fueron los siguientes:

Seguridad Ciudadana

En su mensaje anual ante el Concejo, la intendenta Chahla confirmó que la Seguridad Ciudadana será el eje principal en la agenda 2025. “Hemos articulado en una Subsecretaría, Defensa Civil, la Patrulla de Protección Ciudadana (PPC) y el Centro de Monitoreo Municipal (COMM). Este equipo tendrá la misión de diseñar, coordinar y ejecutar políticas de prevención en seguridad, además de mejorar nuestra capacidad de respuesta en articulación con el Ministerio de Seguridad de la provincia”, explicó. Agregó que, desde el Centro de Operaciones y Monitoreo Municipal, durante 2024 se comenzó a trabajar para mejorar el servicio de vigilancia. En ese sentido, resaltó que el Municipio está realizando “una inversión significativa en videovigilancia y duplicando el número de cámaras de seguridad que tenemos en la actualidad, para llegar a 500”.

Innovación Tecnológica

Uno de los principales desafíos que planteó la intendenta para su gestión en 2025 es reforzar las políticas en materia de innovación tecnológica. En ese sentido, anunció el lanzamiento del Plan de Transformación Digital (TRADI) que tiene como objetivo eliminar burocracias innecesarias y promover la despapelización de todos los procesos administrativos. Además, informó que ya está disponible la app CIUDAD SMT, la aplicación desarrollada por el Municipio junto al Banco Macro, para que los vecinos puedan instalarla gratuitamente en sus dispositivos. “A través de CIUDAD SMT, los vecinos podrán notificarnos de forma georeferenciada sobre baches, árboles caídos, alumbrado público averiado o árboles que necesitan poda, entre otras problemáticas. Además, podrán inscribirse en actividades y eventos municipales, solicitar turnos en oficinas municipales y participar activamente en consultas públicas”, informó.

También indicó que “para lograr una comunicación aún más cercana y efectiva, la ciudad contará con ‘Miguelito’, el nuevo chat de la Municipalidad que estará disponible para asesorar, responder consultas, enviar notificaciones y acompañar a nuestros vecinos en la realización de sus trámites”.

Obras Públicas

En su discurso, Chahla ratificó que otro de los pilares de su gestión en 2025 serán las obras públicas para los vecinos. “Escuchamos que se dice no a la obra pública, mientras nosotros le decimos sí a la obra pública. No queremos la obra pública que beneficia a unos pocos de siempre y es la obra de la corrupción y de los negociados sino la obra pública que mejora la calidad de vida de nuestra gente”, planteó.

Entres los principales proyectos para 2025, la intendenta anunció la obra de recuperación y refuncionalización del Mercado de la Ciudad, en avenida Sarmiento al 1200, que está en proceso de licitación pública. Agregó que, paralelamente, se avanzará con la revalorización de la emblemática Plazoleta Mitre y su entorno. Por otro lado, anticipó que se trabaja en la recuperación del Camping Municipal para que sea “un renovado espacio de recreación para las familias”. Y anunció: “Impulsamos un concurso abierto para que los vecinos puedan elegir el mejor proyecto para la construcción y concesión de la nueva Confitería del Lago, un espacio emblemático que revitalizará el Parque 9 de Julio y lo convertirá en un nuevo punto de encuentro para todos”.

Chahla indicó que en 2025 se continuará adelante con un programa para la revalorización de 28 plazas en distintos puntos de la ciudad, que es uno de los compromisos asumidos para los segundos 180 días de gestión. “Esto significa que en poco más de un año, habremos logrado poner en condiciones 50 plazas de la ciudad. Con esta proyección, vamos a recuperar el

50% de nuestras plazas en el segundo año de gestión”, subrayó. La intendenta precisó que “entre las plazas proyectadas para su renovación integral se destaca la Plaza Urquiza, donde se iniciará un proceso de participación ciudadana, para que sean los propios vecinos quienes elijan cómo será la plaza que queremos”.

Por otro lado, informó que en los próximos meses continuará adelante el plan de recuperación integral del pavimento en 280 cuadras distribuidas en 7 sectores de la ciudad, con la ejecución de 60 cuadras de pavimento articulado y 44 cuadras de pavimento lineal en avenidas. Las tareas incluirán “la renovación completa de la Avenida Mitre y la mejora de tramos en Avenida Roca y Adolfo de la Vega”. La intendenta resaltó que “el pavimento interbarrial facilitará la conexión entre sectores actualmente desconectados, optimizando la accesibilidad y la integración urbana”.

Escuela Ambiental Municipal

“Vamos a inaugurar la primera sede central de la Escuela Ambiental Municipal en la calle San Martín y su Campus en calle Lamadrid al 3700, abierta tanto a establecimientos públicos como privados y a las familias los fines de semana”, anunció la intendenta. Dijo que ese espacio contará con salas de cine para cortos ambientales, aulas para talleres con realidad virtual.

Escuela de Manejo

La intendenta remarcó que se trabajará para mejorar la seguridad vial. “Enviaremos prontamente a este Concejo un proyecto de ordenanza para que nadie compre una moto sin aprobar el curso de la Escuela de Manejo que estamos creando”, anunció. Explicó que, además, “la obtención del primer carnet será más rigurosa, ya que requerirá la aprobación del curso de manejo”. Y avisó: “Seremos inflexibles respecto a las multas y el secuestro de las motos cuando no utilicen el casco, al igual que cuando no utilicen cinturón de seguridad”. También informó que ya se cursaron notas de advertencia a las empresas de mensajería y cadetería sobre las sanciones que recibirán cuando no cumplan con las normas de tránsito y seguridad vial.

Iluminación y semáforos

La jefa municipal anunció que “en los próximos 12 meses, el 30% de la ciudad contará con semáforos inteligentes”. Además, adelantó que próximamente se desarrollará “un proyecto de alumbrado público con telegestión”.

Más salud gratuita

En su mensaje ante el Concejo, la intendenta Chahla remarcó la importancia de tener “un Estado presente y eficiente” que acompañe a los vecinos. En un contexto nacional de incertidumbre, de ajustes, de intolerancia, donde se pone en duda la presencia del Estado nosotros reafirmamos nuestro compromiso y decimos sí a la presencia del Estado, porque decimos sí a la educación, sí a la salud pública y gratuita, sí a las universidades públicas, gratuitas y de calidad”.

Con esa premisa, la jefa municipal asumió el compromiso de “abrir el servicio de oftalmología en la Asistencia Pública para aquellos niños y adultos sin obra social puedan obtener sus lentes recetados”. Además, informó que el Municipio está “reestructurando y modernizando el Centro Interdisciplinario Municipal para la Condición del Espectro Autista (CIM CEA) y, en los próximos días, será inaugurada la Casa Azul (en calle Alberdi 250), un espacio de contención y desarrollo para muchas familias de nuestra capital” que brinda un servicio gratuito y de calidad.

Seguridad alimentaria

La intendenta de la capital anticipó que este año se avanzará con la puesta en funcionamiento de un Centro de Soberanía Alimentaria Municipal (SAM). “En una primera etapa, ya está funcionando la Panadería Municipal, que garantiza pan y tortillas para personas que requieren de nuestra asistencia. También habrá una Sala de Agroindustria Artesanal. Este espacio va a ampliar la posibilidad de producción de conservas, dulces, licores y especias mediante la capacitación y la formación para promover la autonomía económica de todos los participantes”, detalló.

Paseo del Bajo

La intendenta ratificó el compromiso de avanzar este año con un plan de reordenamiento de la vía pública, que incluirá acciones para regularizar la situación de los vendedores ambulantes en la zona de El Bajo. Destacó que para avanzar con ese objetivo se proyecta una obra de gran envergadura, que se realizará con la colaboración del Gobierno provincial, como es el Paseo El Bajo. “Es una obra estratégica que generará un impacto positivo en el desarrollo económico y el diseño urbanístico de la ciudad. Esto será realizado con fondos provinciales y municipales”, explicó la intendenta.

Centro de Convenciones

La intendenta Chahla destacó el trabajo conjunto que viene realizando con el gobernador Osvaldo Jaldo, quien estuvo presente en el Concejo Deliberante para acompañarla en el acto. “Con el Gobernador tenemos grandes sueños y proyectos para San Miguel de Tucumán. Y uno próximo a concretarse es poder llevarle el gas a 1200 familias de distintos barrios de la ciudad”, resaltó. La jefa municipal dijo que con el primer mandatario comparte la intención de traer los grandes eventos a Tucumán. “Apostamos a la concreción del Centro de Convenciones, una obra clave que atraerá inversiones, generará empleo y posicionará a Tucumán como sede de eventos nacionales e internacionales. Tenemos que decir que este proyecto ya está diseñado, ahora nos encontramos en la búsqueda de inversores que crean en nuestro Tucumán”, adelantó.

