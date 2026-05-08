Sábado con frío extremo, lluvias y nevadas en los Valles El ingreso de aire polar provocará un fuerte descenso de temperatura. El domingo sería el día más frío del año.

El ingreso de una masa de aire frío de origen polar provocará un marcado descenso de temperatura en Tucumán durante el fin de semana, con lluvias en la llanura y nevadas en zonas de mayor altura.

Actualmente, la temperatura ronda los 15 grados, con una sensación térmica aún más baja, pero el cambio más significativo llegará este sábado. Se espera una mínima de entre 5 y 6 grados y una máxima que apenas alcanzará los 10°C, configurando una jornada muy fría.

En los Valles, las condiciones serán aún más intensas, con probabilidad de nevadas desde la madrugada, que se intensificarían entre las 8 y las 10 de la mañana, dejando postales invernales. En tanto, en la llanura tucumana se registrarán lluvias y lloviznas desde primeras horas del día, aunque las precipitaciones tenderán a disiparse hacia la tarde.

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El domingo se perfila como el día más frío del año, con cielo despejado y temperaturas mínimas que oscilarán entre los 3 y 4 grados, mientras que la máxima rondaría los 17 o 18°C. El frío persistirá el lunes, con una mínima cercana a los 6 grados.

Este fenómeno está asociado a una ciclogénesis en el Atlántico, que genera condiciones inestables, fuertes vientos y oleaje de gran magnitud en zonas marítimas.