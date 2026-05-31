Domingo en Tucumán: jornada con cielo nublado y ascenso de temperatura El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este 31 de mayo una jornada templada con una máxima que llegará a los 23 grados. Persiste la humedad elevada en el inicio del día.

La ciudad de San Miguel de Tucumán comienza este domingo 31 de mayo bajo condiciones de alta humedad, registrando un 97% en las primeras horas. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mañana presenta cielo cubierto con una temperatura cercana a los 12 grados y vientos que soplan del sector este a una velocidad de entre 7 y 12 km/h. Durante esta franja horaria, la visibilidad en el área urbana se reporta como regular.

Evolución hacia la tarde y noche

Con el transcurso de las horas, el pronóstico anticipa una mejora en las condiciones térmicas, alcanzando una temperatura máxima de 23 grados después del mediodía. Para esta parte del día, el cielo se mantendrá mayormente nublado y los vientos rotarán hacia el sector norte, manteniendo una intensidad leve de entre 7 y 12 km/h.

Al llegar la noche, se espera un descenso térmico que ubicará la temperatura en torno a los 18 grados. Las condiciones de viento se volverán casi nulas, provenientes del sudoeste con velocidades de 0 a 2 km/h. En cuanto a las precipitaciones, el organismo nacional estima una probabilidad baja, del 10%, tanto para la tarde como para el cierre de la jornada, lo que asegura un día predominantemente estable.