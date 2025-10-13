Se corrió la maratón por el Día del Bastón Blanco en Tucumán Este lunes por la mañana se llevó a cabo en Tucumán la tradicional maratón por el Día del Bastón Blanco, una jornada que busca visibilizar los derechos de las personas con discapacidad visual y promover la inclusión en los espacios públicos.

La actividad fue organizada por la Escuela Luis Braille, que cada año impulsa esta iniciativa en el marco de la Semana del Bastón Blanco. La largada se realizó desde la sede de la institución, con la participación de estudiantes, docentes, organizaciones civiles, deportistas y vecinos que se sumaron a la caminata y corrida solidaria.

El evento contó con un importante acompañamiento institucional y comunitario. Durante el recorrido, se destacó la participación de personas con discapacidad visual junto a voluntarios y guías, en una clara muestra de trabajo en equipo y conciencia social.

Además de la maratón, la jornada incluyó actividades recreativas, stands informativos y propuestas de sensibilización sobre accesibilidad y autonomía. Con esta acción, Tucumán reafirmó su compromiso con la inclusión y la igualdad de oportunidades.

La Semana del Bastón Blanco continuará con charlas, talleres y actividades abiertas a toda la comunidad, culminando con un acto de cierre inclusivo.

