Secuestran más de 200 dosis de cocaína durante allanamientos en Alderetes El comisario mayor Rufino Medina, subdirector de la Dirección General de Drogas Peligrosas, señaló: “En la fecha, en horas de la tarde, esta Dirección de Drogas Peligrosas tuvo un arduo trabajo, ya que llevamos a cabo cinco allanamientos, tres en la zona Capital y dos en la zona de Alderetes, todo con resultados altamente positivos, ya que en estos inmuebles en el barrio Progreso, se secuestró cerca de 200 bochitas de cocaína, dinero en efectivo, y en el otro, en la zona del Corte, también sustancia estupefaciente, en este caso cocaína.”

Además, añadió: “Cabe aclarar que en los allanamientos que se realizaron en la zona Capital, también se procedió al secuestro de cocaína, dos tumberas, un revólver y dinero en efectivo. Tenemos cinco personas aprehendidas, y en este inmueble del barrio Progreso, en el momento de la irrupción policial, se dieron a la fuga por los techos.”

Seguidamente, el comisario inspector Miguel Álvarez, director de la DIDROP Este, explicó: “Este fue un allanamiento dispuesto por la UFINAR, dando un resultado positivo. Fue a raíz de unas denuncias anónimas que se judicializó, y se logró la incautación de sustancias en ambos domicilios, tanto en el Corte como en el barrio Progreso.”

En cuanto a los secuestros, Álvarez detalló: “Entre los dos domicilios, 210 envoltorios de cocaína, en total, y una piedra de 9 gramos. Siempre se tiene colaboración de la Unidad Regional Este y de la Motorizada.”