Además, añadió: “Cabe aclarar que en los allanamientos que se realizaron en la zona Capital, también se procedió al secuestro de cocaína, dos tumberas, un revólver y dinero en efectivo. Tenemos cinco personas aprehendidas, y en este inmueble del barrio Progreso, en el momento de la irrupción policial, se dieron a la fuga por los techos.”
Seguidamente, el comisario inspector Miguel Álvarez, director de la DIDROP Este, explicó: “Este fue un allanamiento dispuesto por la UFINAR, dando un resultado positivo. Fue a raíz de unas denuncias anónimas que se judicializó, y se logró la incautación de sustancias en ambos domicilios, tanto en el Corte como en el barrio Progreso.”
En cuanto a los secuestros, Álvarez detalló: “Entre los dos domicilios, 210 envoltorios de cocaína, en total, y una piedra de 9 gramos. Siempre se tiene colaboración de la Unidad Regional Este y de la Motorizada.”