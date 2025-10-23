El primer procedimiento se registró en la ruta nacional 9, en Cabo Vallejos. Allí inspeccionaron un camión de encomiendas, que provenía desde Salta. Encontraron once encomiendas que arrojaban un fuerte aroma a hoja de coca por lo que procedieron a verificar. Fue entonces que constataron que se trataba de este vegetal con un peso total de 60 kilos.
Luego, en el Puesto Fronterizo 7 de Abril, durante el registro de otro camión de encomiendas, hallaron dos cajas que contenían 20 kilos de hojas de coca.
En ambos casos procedieron a incautar esta carga por infracción a la Ley 22.415 de Código Aduanero.