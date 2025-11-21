Secuestraron más de 3 kilos de cocaína en la Capital tucumana La intervención derivó en la detención de un hombre y en el decomiso de varios elementos vinculados al hecho por orden de la Justicia Federal.

La intervención derivó en la detención de un hombre y en el decomiso de varios elementos vinculados al hecho por orden de la Justicia Federal

Efectivos de la Dirección de Operaciones Motorizadas (D.O.M.) perteneciente a Unidad Regional Capital concretaron un procedimiento significativo mientras desarrollaban un megaoperativo dispuesto por el Comando Superior.

El segundo jefe de la Unidad Regional Capital, comisario mayor Manuel Orellana, explicó en relación al despliegue que “en el marco de la orden de servicio megaoperativo que se realiza todos los días en distintos horarios, mañana tarde y noche, en la fecha se realizó con concentración en el Palacio de los Deportes conforme a medida ordenada por el gobernador de la provincia, ministro, jefe, subjefe y jefe Regional Capital”. Luego agregó: “Dando inicio al megaoperativo, cuando la columna móvil se encontraba en el barrio Costanera, se procedió a un importante secuestro de sustancias, tomando intervención el Jugado Federal”.

Por su parte, el jefe de la Comisaría 11, comisario principal Leonardo Funes, describió la intervención al señalar: “En el marco del operativo, personal del D.O.M., de las Unidades especiales, encontrándose en la columna móvil, divisaron en calle Guatemala, una persona que circulaba en una motocicleta de baja cilindrada. Al hecho de identificarlo, ya que no contaba con las medidas de protección, como ser casco y espejos, le dieron la voz de alto y este emprendió una huida en su motovehículo”.

MIRA TAMBIÉN Tucumán registra un aumento de casos de sífilis, aunque por debajo del promedio nacional

“En dicha persecución, que culminó en calle Yamandú Rodríguez 450, en la requisa de esta persona, que contaba con una mochila, observaron tres objetos rectangulares de color amarillo. Tratándose, que estábamos en la presencia de una sustancia prohibida, se dio intervención al personal especializado de la DIGEDROP, para hacer las pruebas de campo, para ver qué tipo de sustancia seria en este caso”, detalló Funes.

A su vez, el comisario principal Cristian Valenzuela, a cargo de la columna móvil, complementó la descripción del procedimiento: “Se hizo un operativo emanado por el Comando Superior, en la zona de la Costanera, y en calle Guatemala se observa la presencia de un sujeto que se movilizaba en una motocicleta, por lo que se procede a darle la voz de alto policía, ya que no contaba con las medidas de seguridad para circular”.

“Al notar la presencia de policial, emprende una pequeña huida, que finaliza en calle Yamandú Rodríguez al 450, donde al interceptar a este sujeto y adoptar las medidas de seguridad pertinentes, realizamos una requisa en su mochila, llevaba tres envoltorios de color amarillo, por lo que, presumiendo que estábamos en presencia de una sustancia prohibida, se le da intervención al personal de la DIGEDROP, que constatan que se trataba de cocaína de máxima pureza, por lo que se realiza un pesaje de la misma, arrojando 3 kilos, casi 100 gramos, de cocaína. Por lo que se consulta al Juzgado Federal, donde ordena el secuestro de las sustancias, de los elementos de esta persona, que sería una moto, la mochila, celulares y dinero. Como así también, ordena la detención de esta persona”, indicó el comisario principal Cristian Valenzuela.

MIRA TAMBIÉN Murió Zoe y la familia exige justicia y que se capture al presunto autor del disparo

Fuente Comunicación Tucumán