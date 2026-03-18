Sigue la inestabilidad en Tucumán: miércoles pasado por agua, con 99% de humedad y chaparrones El Servicio Meteorológico Nacional anticipa otra jornada gris y lluviosa para la provincia. Aunque la temperatura máxima dará un respiro tras el calor extremo de ayer, la humedad asfixiante mantendrá el ambiente muy pesado.

El otoño meteorológico parece no querer afianzarse en San Miguel de Tucumán y sus alrededores. Tras un martes sofocante que superó los 30 grados, este miércoles 18 de marzo se presenta como una jornada inestable, gris y pasada por agua.

De acuerdo con el parte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los tucumanos deberán salir de casa preparados para enfrentar la lluvia y, sobre todo, tener mucha precaución al volante debido a la reducción de la visibilidad.

El pronóstico detallado para hoy:

Mañana gris y muy húmeda: El miércoles arrancó con tormentas aisladas y una marca térmica de 22 grados . El dato más asfixiante de la jornada es la humedad, que trepó al 99 por ciento , generando un ambiente sumamente pesado. Las probabilidades de lluvia en esta franja oscilan entre el 40 y el 70 por ciento, y la visibilidad es regular , por lo que se ruega precaución al transitar. Los vientos soplan desde el norte a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

El miércoles arrancó con y una marca térmica de . El dato más asfixiante de la jornada es la humedad, que trepó al , generando un ambiente sumamente pesado. Las probabilidades de lluvia en esta franja oscilan entre el 40 y el 70 por ciento, y la , por lo que se ruega precaución al transitar. Los vientos soplan desde el norte a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Tarde de chaparrones: Pasado el mediodía, el cielo continuará cubierto y se esperan chaparrones . La buena noticia es que el termómetro dará una tregua tras el pico de calor de ayer: la máxima pronosticada alcanzará apenas los 26 grados . Los vientos rotarán hacia el sector noroeste, manteniendo su intensidad (13 a 22 km/h).

Pasado el mediodía, el cielo continuará cubierto y se esperan . La buena noticia es que el termómetro dará una tregua tras el pico de calor de ayer: la máxima pronosticada alcanzará apenas los . Los vientos rotarán hacia el sector noroeste, manteniendo su intensidad (13 a 22 km/h). Noche con mejoras temporarias: Hacia el final del día, la temperatura volverá a ubicarse en los 22 grados. La inestabilidad comenzará a ceder levemente, con las probabilidades de lluvia bajando a una franja de entre el 10 y el 40 por ciento. Los vientos del noroeste continuarán estables.