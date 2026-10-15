Sorpresa en plena primavera: volvió a nevar en Tafí del Valle y El Infiernillo Un inusual manto blanco cubrió la zona de alta montaña durante la noche del miércoles. Mientras tanto, los meteorólogos anticipan que las lluvias y la inestabilidad continuarán en la provincia al menos hasta el domingo.

En plena primavera y promediando el mes de octubre, un sorpresivo fenómeno climático tiñó de blanco las postales de los Valles Calchaquíes. Durante la noche de este último miércoles, alrededor de las 22:00 horas, comenzó a registrarse una caída de nieve en Tafí del Valle, concentrándose con mayor intensidad en la zona de El Infiernillo.

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El inusual descenso de las temperaturas en la alta montaña tucumana transformó rápidamente el paisaje, sorprendiendo a los lugareños y a los automovilistas que transitaban por los tramos de mayor altura en ese horario nocturno.

Cómo seguirá el tiempo en la provincia

La sorpresiva nevada en los valles se enmarca dentro de un frente frío y húmedo que afecta a toda la región y que viene dejando jornadas grises en la capital provincial. De acuerdo con los reportes de los meteorólogos, estas condiciones de inestabilidad no darán tregua en el corto plazo.

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Las previsiones para San Miguel de Tucumán y el resto de la provincia indican que el cielo cubierto, la alta humedad y las lluvias continuarán, al menos, hasta el próximo domingo.