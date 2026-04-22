Temblor en Tucumán: un sismo de 2.8 grados sorprendió a la provincia durante la noche El movimiento telúrico se registró a las 23:31 y, debido a su escasa profundidad de apenas 5 kilómetros, pudo ser percibido por algunos vecinos. El epicentro se ubicó a tan solo 19 kilómetros de la capital tucumana.

Cuando la jornada del martes llegaba a su fin, un temblor superficial se hizo sentir en las cercanías de San Miguel de Tucumán, generando alerta entre los vecinos que se encontraban en reposo.

De acuerdo a los datos registrados, el fenómeno ocurrió exactamente a las 23:31 horas y tuvo una magnitud leve.

Los datos del sismo: superficial y muy cerca de la capital

La magnitud del sismo fue de 2.8 grados, un nivel considerado bajo. El reporte oficial indicó que el movimiento se originó a 5 kilómetros de profundidad.

El epicentro se ubicó a tan solo 19 kilómetros de la capital tucumana.

Resumen de los datos sísmicos: