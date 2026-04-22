Cuando la jornada del martes llegaba a su fin, un temblor superficial se hizo sentir en las cercanías de San Miguel de Tucumán, generando alerta entre los vecinos que se encontraban en reposo.
De acuerdo a los datos registrados, el fenómeno ocurrió exactamente a las 23:31 horas y tuvo una magnitud leve.
Los datos del sismo: superficial y muy cerca de la capital
La magnitud del sismo fue de 2.8 grados, un nivel considerado bajo. El reporte oficial indicó que el movimiento se originó a 5 kilómetros de profundidad.
El epicentro se ubicó a tan solo 19 kilómetros de la capital tucumana.
Resumen de los datos sísmicos:
|Característica
|Detalle registrado
|Hora del evento
|23:31 hs
|Magnitud
|2.8 grados
|Profundidad
|5 kilómetros
|Distancia
|A 19 km de San Miguel de Tucumán