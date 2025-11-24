Trasladaron al joven imputado por el crimen de Zoe a la Unidad Nº5 del Penal de Villa Urquiza El caso que estremeció a Tucumán sumó un nuevo capítulo este domingo, cuando el joven de 19 años imputado por el crimen de Zoe fue trasladado a la Unidad Nº5 del Penal de Villa Urquiza. El operativo, encabezado por efectivos de la Comisaría Seccional Nº4, se realizó cerca de las 18 por orden de la jueza Ana María Iacono.

Según informó el comisario principal Guillermo del Lugo, el procedimiento se desarrolló sin incidentes y el acusado quedó a disposición de la Justicia en el marco de la causa por Homicidio Doblemente Agravado por el concurso de dos o más personas en grado de tentativa.

El caso generó una profunda indignación social desde el primer momento. La comunidad entera se movilizó pidiendo justicia por Zoe, y la tensión en el barrio alcanzó su punto máximo cuando vecinos, enfurecidos, incendiaron la vivienda del sospechoso apenas se conoció su presunta participación en el crimen. Las imágenes de la casa en llamas se viralizaron rápidamente y reflejaron el nivel de conmoción que provocó el hecho.

Con el traslado del imputado a una unidad penitenciaria, el proceso judicial continúa su curso mientras familiares, allegados y vecinos de la pequeña Zoe reclaman una respuesta rápida y ejemplar ante un crimen que dejó una herida profunda en Tucumán.