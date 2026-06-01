Tres personas perdieron la vida en un choque entre una camioneta y un camión El siniestro ocurrió en la noche del domingo en la zona de Palo Blanco, jurisdicción de La Invernada. Una nena de 2 años se encuentra internada.

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la noche del domingo en la ruta nacional 38, a la altura de Palo Blanco (La Invernada), dejó tres víctimas fatales y una menor herida. El siniestro involucró a una camioneta Volkswagen Amarok y un camión Mercedes Benz volquete que transportaba caña de azúcar.

Según el parte policial, el accidente se produjo alrededor de las 21.40. Personal de la comisaría de La Invernada, de Juan Bautista Alberdi y bomberos de Alberdi y La Cocha trabajaron en el lugar. Sobre la cinta asfáltica, lado oeste, se encontraba el camión, que circulaba aparentemente de norte a sur. A unos 40 metros, al costado de la ruta, quedó la camioneta Volkswagen Amarok V6 Highline.

Dentro de la cabina de la Amarok, los rescatistas hallaron sin vida a los dos adultos: Damián José Quaino (39), conductor del vehículo, y Florencia Isabel De Carlo (36), su acompañante. Ambos eran oriundos de La Cocha. Previamente, se había logrado extraer a dos menores del habitáculo: Francesco Quaino (9) y Paulina Quaino (2).

Ya en el hospital de Juan Bautista Alberdi, a las 23, se confirmó el fallecimiento del niño de 9 años, mientras que la nena quedó internada, aunque no se informó oficialmente su estado de salud.

El hecho conmocionó a las localidades de La Cocha y Villa Nueva, de donde eran oriundas las víctimas, y reavivó el debate sobre la seguridad vial en la ruta 38, un corredor de alto tránsito de camiones y vehículos particulares.

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La Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial de Concepción, a cargo de Julieta Girandi, se hizo presente en el lugar junto a criminalística, laboratorio y medicina legal.

Se dispuso el secuestro de ambos rodados y las autopsias correspondientes. El conductor del camión quedó imputado por homicidio culposo.

Fuente La Gaceta