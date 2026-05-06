Tres sujetos detenidos tras un disturbio en Villa 9 de Julio Confusa situación entre vecinos que fue dirimido tras la presencia policial.

En horas de la siesta de este martes, personal de la Dirección de Operaciones Motorizadas fue comisionado a raíz de un desorden de gran magnitud en la intersección de calles Panamá y Juan Posse, en jurisdicción de la Comisaría Seccional Décima, donde varios hombres se encontraban peleando en la vía pública.

Al arribar al lugar, los uniformados constataron lo ocurrido y advirtieron que uno de los causantes intimidaba a los presentes con un machete, por lo que emplearon el uso racional de la fuerza para restablecer el orden y lograron la aprehensión de tres jóvenes por atentado y resistencia a la autoridad, sin registrarse lesiones de gravedad.

A posterior, los aprehendidos fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente y se dio intervención a la Unidad Fiscal Criminal de turno, que dispuso que se actúe conforme al protocolo vigente, se realicen los exámenes de rigor y el secuestro del arma blanca en calidad de evidencia y bajo custodia.

Fuente Comunicación Tucumán