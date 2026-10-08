Tucumán bajo alerta amarilla por fuertes tormentas El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre la posibilidad de caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que superarían los 60 km/h durante la mañana. Se esperan entre 20 y 40 milímetros de precipitación acumulada.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para la provincia de Tucumán durante la jornada de este jueves 8 de octubre. El aviso, que rige principalmente para el horario matutino, anticipa la llegada de fenómenos localmente fuertes que afectarán a gran parte del territorio provincial.

De acuerdo al informe oficial del organismo, las tormentas podrían estar acompañadas por una abundante caída de agua en períodos cortos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento intensas que podrían superar los 60 kilómetros por hora. Asimismo, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, aunque no se descarta que estos registros sean superados de manera puntual en algunos sectores.

Las localidades bajo advertencia

El aviso del SMN alcanza de forma directa a los departamentos de Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas y Yerba Buena. Además, la advertencia también contempla a las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.

El mapa de alertas, actualizado durante la madrugada de este jueves, circunscribe el nivel amarillo exclusivamente para la franja de la mañana. De cara a los próximos días, el pronóstico oficial anticipa una mejora sostenida en las condiciones meteorológicas, ya que tanto para el viernes 9 como para el sábado 10 el organismo no emitió nuevas alertas por tormentas en la región.