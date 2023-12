Tucumán: no habrá reducción de servicios y suspensión de horarios nocturnos de colectivos

También señalaron la falta de recursos para hacer frente a los compromisos salariales y el impacto que generaron las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional de devaluar el peso, afectando el valor del combustible a precio mayorista, que en el interior del país se abonará a $1.000 por litro.

Las medidas tomadas son:

1.- La reducción de los servicios a los mínimos operativos indispensables.

2.- La suspensión de los servicios nocturnos desde las 21:30 hs. y hasta el primer servicio diagramado al día siguiente.

¿Qué pasará en nuestra provincia?

Jorge Berreta, vicepresidente de AETAT, le aseguró a LV12 Web, que “esta medida nacional, por ahora, no la vamos a aplicar en Tucumán por respeto a los usuarios“.

Además, adelantó: “Mañana tenemos una reunión de las 54 empresas e inmediatamente vamos a pedir una audiencia con el gobernador Osvaldo Jaldo y la intendenta, Rossana Chahla, porque creemos que todos tenemos que hacer un esfuerzo para sostener el servicio público que está en un punto límite y en una crisis total”.

Por último, remarcó: “Vamos a agotar los diálogos y gestiones tanto en la jurisdicción como en la Nación, donde lamentablemente aún no hay interlocutor porque aún no asumió el secretario de Transporte. Pero le damos tranquilidad a los usuarios que hoy y esta semana, no hay recorte de servicio“.