Tucumán suma nueve semanas sin casos de dengue y fortalece la campaña de vacunación El ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, informó este viernes que la provincia lleva nueve semanas consecutivas sin registrar casos de dengue. Subrayó que esta situación es única en el país y se debe al trabajo preventivo realizado: “Estamos buscando casos con estudios de laboratorio y no aparecen. Eso nos diferencia de otras jurisdicciones, donde quizás no los detectan porque no se buscan de forma activa”, señaló.

En paralelo, la campaña de inmunización continúa en distintos puntos de la capital. Este sábado 6 de septiembre se aplicarán dosis en el AutoVac de calle Jujuy 1351, de 9 a 14 horas. También seguirá en funcionamiento la posta de vacunación en Muñecas y Mendoza durante la próxima semana.

“Sabemos que mucha gente trabaja de lunes a viernes y no puede vacunarse. Por eso ofrecemos la opción de los sábados, para facilitar el acceso a toda la población”, explicó Medina Ruiz.

Actualmente se aplican primera y segunda dosis de la vacuna contra el dengue. El ministro advirtió que la protección completa solo se logra con las dos aplicaciones, que brindan inmunidad por entre cuatro y cinco años. El esquema está destinado a trabajadores de salud, educación, seguridad, desarrollo social, periodistas y a la población general de 10 a 49 años, excepto embarazadas y personas con enfermedades de base sin autorización médica, ya que se trata de una vacuna de virus vivo atenuado.

Además, recordó que sigue vigente la campaña antigripal para mayores de 65 años, personas con patologías crónicas, inmunocomprometidos, embarazadas y niños de 6 a 24 meses.

“Este año la circulación de dengue fue baja, pero los próximos veranos pueden ser más complicados. La vacuna es gratuita y debemos aprovecharla”, concluyó.