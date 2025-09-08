Tucumán tendrá su 1° Congreso Provincial de Alfabetización El evento promoverá un espacio formativo que se enmarca en los ejes prioritarios de la actual gestión, con especial énfasis en el Plan Provincial de Alfabetización.

En el marco del mes de la educación y como reconocimiento a la labor de los docentes, el Gobierno de Tucumán, a través del Ministerio de Educación que conduce Susana Montaldo, con el impulso del gobernador, Osvaldo Jaldo, realizará el 1° Congreso Provincial de Alfabetización.

El evento promoverá un espacio formativo que se enmarca en los ejes prioritarios de la actual gestión, con especial énfasis en el Plan Provincial de Alfabetización.

El congreso se desarrollará los días 16, 17 y 18 de septiembre, con modalidad semipresencial. Las sedes presenciales estarán ubicadas tanto en la capital (Club Caja Popular de Ahorros), como en el interior (Salón Villa Ángela de Monte Bello – Aguilares).

Las jornadas contarán con seis comisiones de trabajo, en turnos mañana y tarde, organizadas para que cada docente pueda participar a contra turno de su carga horaria, garantizando así la continuidad de las clases.

Cabe destacar que en los días 16 y 18 de septiembre las capacitaciones serán de manera presencial y se complementarán con un tramo virtual a través de la plataforma ministerial, el día 17.

Las inscripciones se realizarán el día domingo 7 (comisión 1), lunes 8 (comisión 2), martes 9 (comisión 3), miércoles 10 (comisión 4), jueves 11(comisión 5) y viernes 12 (comisión 6), a través del sitio capacitaciondocente.educaciontuc.gov.ar.

La evaluación final se habilitará el 19 de septiembre y permanecerá disponible hasta el 26 del mismo mes, también en formato virtual. El congreso cuenta con resolución ministerial, otorgando puntaje docente.

Entre los disertantes de renombre nacional e internacional que formarán parte de esta primera edición se destacan: Valeria Abusamra, María José Borsani, Diego Chichizola, Carola Hermida, Laura García, Luis Ángel Roldán, Emiliano Pereiro, Alejandro Artopoulos, Beatriz Diuk, Daniel Feldman, Patricia Mejalelaty y Celia Rosemberg.

Tucumán se convertirá en escenario de un hito académico y pedagógico, reafirmando su gran compromiso con la alfabetización como derecho y como base del aprendizaje a lo largo de la vida.

