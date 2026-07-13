Un motociclista falleció luego de sufrir un siniestro vial en Leales Un joven de 18 años murió como consecuencia de un violento siniestro vial ocurrido sobre la ruta nacional 9, en el departamento Leales. El hecho que ocurrió en la noche del domingo involucró a dos motocicletas que circulaban en el mismo sentido y dejó herido a un hombre de 49 años, quien fue trasladado en ambulancia para recibir atención médica.

El choque se produjo alrededor de las 19.40, a la altura del kilómetro 1254, en una zona correspondiente a la jurisdicción de la Comisaría de Romera Pozo. Ambos rodados se desplazaban de norte a sur cuando, por causas que aún son materia de investigación, terminaron colisionando.

En una de las motocicletas viajaba un hombre de 49 años, oriundo de la localidad de Agua Azul. Tras el impacto fue asistido por personal de emergencias y derivado a un centro asistencial. Hasta el momento no se difundieron precisiones oficiales sobre la gravedad de sus lesiones ni sobre su evolución.

La otra motocicleta era conducida por Lucas Fernández, de 18 años, con domicilio en la localidad de Monte Bello. Como consecuencia de las graves heridas sufridas, el joven falleció en el lugar antes de poder ser trasladado.

Fuente Los Primeros