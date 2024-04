Un sujeto realizó disparos contra un agente municipal de Tránsito Un agente de la Dirección Operativa de Tránsito, durante un control de alcoholemia, fue amenazado con un arma de fuego por un conductor que se resistió a la orden de detenerse, quien huyó del lugar mientras disparaba.

Un incidente grave se produjo esta madrugada en uno de los habituales controles que realiza el municipio de San Miguel de Tucumán. Aproximadamente a las 6:30 hs, la orden de detención impartida por el agente Mateo González, de la Dirección Operativa de Tránsito de la ciudad, tuvo un desenlace que pudo terminar en tragedia: “Al pedirle que se detenga, gira en ‘U’, retoma por Alem y pierde el control. Al acercarme me apunta con un arma y me pide que no me acerque. Al retroceder hace cuatro disparos, y huye por Alem y San Lorenzo”, expresó González, quien agregó que por los signos que observó del conductor, éste se encontraría en ese momento en estado de ebriedad, al igual que entre tres o cuatro personas más que se encontraban al interior del vehículo.

El móvil involucrado, una camioneta Amarok negra, fue registrado no sólo por los testigos del momento, sino también por las cámaras del COMM (Centro de Monitoreo Municipal) en esa instancia y al momento de la huida.

El Secretario de Movilidad Urbana, Benjamín Nieva, acudió al lugar acompañado por el subdirector Operativo de Tránsito, Ricardo Fresneda, para interiorizarse de la situación del agente, y lamentó el suceso que -aun siendo el más grave de los últimos tiempos contra personal municipal- es uno más de los que se viene tomando conocimiento: “Es hartamente preocupante no sólo lo que se vivió en el (punto de) control, sino como situación de inseguridad donde se vio comprometido un agente del municipio, Mateo González, durante un operativo de alcoholemia”. El funcionario enfatizó que esta no es la primera vez que los empleados municipales viven la inseguridad durante sus funciones al señalar “les ‘tiran’ vehículos encima, se dan a la fuga incluso en contramano”, entre otras circunstancias que atentan contra la seguridad vial.

A su turno, el también comisario Fresneda se refirió a lo realizado a su llegada al lugar y observar las “vainas” de los proyectiles: “Hicimos la denuncia y procedimos a perimetrar” el área hasta la llegada de los funcionarios del Ministerio Público Fiscal y la Policía de Tucumán, al tiempo que recordó que los operativos realizados en el marco del cumplimiento de la Ley de Alcoholemia 8848 son “para preservar la vida”. Acerca de este fin de semana, indicó que se implementaron seis puntos de control y que lo sucedido en la esquina de avenida Alem primera cuadra no fue el único caso que implicó peligro para los conductores y peatones de la ciudad al mencionar que “otro conductor esta madrugada hizo caso omiso a las señales en un operativo en 24 de Septiembre y Junín y emprendió la huida por Maipú en contramano” hasta detener su marcha.

El Secretario de Movilidad Urbana expresó su profunda preocupación por lo que sucede durante la nocturnidad, y citó “la firme decisión de la intendenta Rossana Chahla en que pongamos más énfasis en los controles de seguridad vial, sobre todo de alcoholemia en horas de la noche” como asimismo que lo de esta madrugada “pasó todo ribete extraño: hablamos de una situación de inseguridad total, contra la vida de quienes brindan un servicio de prevención”.

Fuente Municipalidad San Miguel de Tucumán