Una mujer de 82 años falleció este martes como consecuencia de un incendio que destruyó por completo la vivienda en la que vivía, en la ciudad de Simoca. El hecho generó conmoción entre los vecinos y motivó un importante despliegue de los equipos de emergencia.

La víctima fue identificada como Antonia Fernández. Por causas que aún no fueron establecidas, las llamas se propagaron rápidamente y consumieron la totalidad del inmueble. Pese a la intervención de los rescatistas, la mujer perdió la vida en el lugar.

Tras el trágico episodio, la Justicia inició una investigación para determinar el origen del incendio y establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro. En tanto, se esperan los resultados de las pericias que permitirán esclarecer qué provocó el fatal desenlace.