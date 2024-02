UTA Tucumán: Se confirmó el paro de colectivos para este jueves Así lo confirmó Cesar González, Sec. Gral de UTA en conferencia de prensa, ratificó la medida de fuerza que lanzó el consejo directivo del gremio de los choferes a nivel nacional

César González, secretario general de UTA Tucumán, confirmó la medida de fuerza para la provincia, la cual se debe a la falta de acuerdo salarial y se llevará a cabo en todo el interior del país. Detalló que se extenderá por 24 horas a partir de las 00 de este jueves 8 de febrero y que será sin concurrencia a los lugares de trabajo.

Agregó que solamente levantarán el paro en el caso de que el Ministerio de Trabajo de la Nación dicte la conciliación obligatoria.

“Esperemos que haya una respuesta favorable y se firme de la misma manera que se firmó en el AMBA”, dijo el gremialista respecto al pedido de UTA.

El Gobernador le pidió a UTA que mañana los colectivos funcionen en Tucumán

Durante una conferencia de prensa brindada en la Casa de Gobierno, el gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió a la situación de la provincia en relación al paro nacional anunciado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por cuestiones salariales y expresó que el gobierno tucumano hace importantes esfuerzos para que el servicio público de transporte de pasajeros no se detenga en Tucumán. El mandatario fue acompañado por el vicegobernador, Miguel Acevedo y funcionarios del Gabinete provincial.

“Nosotros ya venimos trabajando en sostener el servicio público de transporte de pasajeros en Tucumán. No de hoy ni de ayer, desde hace tiempo. Lo hacemos porque con ese servicio son transportadas 600 mil personas por día que viajan a realizar sus diferentes tareas y trámites. Pero además, de esa actividad dependen 3.000 familias, 3.000 trabajadores. Es decir, que es una actividad que hay que sostenerla por lo que significa como servicio y como generadora de fuentes de trabajo”, explicó el mandatario.

Por otro lado, Jaldo aseveró que “en cuanto a este paro nacional, yo le he pedido al secretario general de UTA en Tucumán, César González, que no queremos paro en Tucumán. Nosotros hemos implementado un salvataje para las empresas en Tucumán por 90 días para que presten servicio. No para que hagan paro, no para que dejen a la gente a pie. Si hay un paro nacional, bueno, habrá problemas nacionales, pero cuando había problemas en Tucumán, nadie a nivel nacional ha venido a solucionarnos los problemas de Tucumán. Lo solucionó el Gobierno de Tucumán y hoy los colectivos andan gracias al Gobierno de Tucumán”.

En materia salarial, detalló: “Ayer cobraron los empleados de UTA gracias al Gobierno de Tucumán. Hay que pensar un poquito en estos momentos difíciles que vivimos. No hay que tirar mucho la cuerda porque todos estamos haciendo esfuerzos. El ciudadano común está haciendo un gran esfuerzo. La sociedad tucumana y argentina está haciendo un gran esfuerzo. Creo que los que tenemos responsabilidades institucionales, los que tenemos responsabilidades o a cargo servicios esenciales, como el transporte público de pasajeros, tenemos que pensar en la gente. Se tiene que pensar en las 600.000 personas que se tienen que seguir trabajando en colectivos”.