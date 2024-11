Vecinos del Barrio APUNT reclaman por falta de agua: llevan una semana sin servicio y exigen respuestas Vecinos de Yerba Buena llevan una semana sin agua debido a la rotura de una bomba y, pese a los reclamos y la asistencia parcial con camiones cisterna, exigen una solución definitiva para las 154 familias afectadas.

En Yerba Buena, un sector de la ciudad enfrenta una situación crítica por la falta de agua. Desde hace siete días, los habitantes de la zona se ven afectados por la interrupción del servicio debido a la rotura de una bomba de agua, la cual, según explican, se quemó y aún no ha sido reemplazada. Según la información brindada por los vecinos, la nueva bomba estaría en camino desde Salta, pero la demora en su llegada ha generado molestia e incertidumbre en la comunidad.

Miriam, una de las vecinas afectadas, relató que la situación afecta a 154 familias, quienes han realizado diversos reclamos ante la SAT sin obtener una respuesta clara. “Depende de quién va a preguntar, algunos dicen que ya compraron la bomba, otros que no. Hace cinco días que nos dijeron que estaba en camino desde Salta, pero seguimos sin novedades”, comentó.

La Municipalidad de Yerba Buena ha enviado camiones cisterna como medida temporal para abastecer a los vecinos, pero esta solución no cubre a todas las familias. Según explicaron, aquellos que no pueden subir a sus techos para llenar los tanques no logran acceder al agua suministrada, afectando especialmente a personas mayores ya quienes no cuentan con ayuda para realizar la carga manual.

Otra vecina, Silvina, señaló que la falta de agua afecta de forma desigual a las distintas manzanas del barrio. “Las manzanas más altas están sin agua desde el sábado, mientras que en las más bajas apenas sale un poco de agua durante la noche. Es desesperante”, expresó. Ante esta situación, las familias han recurrido a comprar bidones de agua potable para consumo y utilizar agua de piletas para higienización.

Elisa, quien reside en el barrio desde hace 30 años, mencionó que esta problemática no es nueva. “Cada quince días estamos sin agua, y cada mes las tarifas aumentan. Este mes las boletas superaron los 20 mil pesos. Es una falta de respeto que paguemos por un servicio que no tenemos”, dijo, destacando que, aunque esta vez las temperaturas no son altas, en otras ocasiones han enfrentado días de calor sin acceso al agua.